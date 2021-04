A támogatások hatására a Jászkunságban is nőtt a felújítási kedv

Megélénkült a felújítandó lakások iránti kereslet idén – derül ki az ingatlan.com legújabb, több mint harmincezer lakáshirdetés alapján végzett elemzéséből. A lakásfelújítási támogatások révén országosan, így megyénkben is népszerűbbek lettek a korszerűsítendő házak és lakások.

Megyénkben idén az érdeklődők közel 39 százaléka keres felújítandó házat vagy lakást, míg egy éve ugyanilyenkor csak 34 százalék volt ez az arány. A növekedés mértéke nagyobb – a fővárost és Pest megyét leszámítva – az országosnál.

A felújítandó lakóingatlanok esetében a legalacsonyabb átlagos négyzetméterár 129 ezer forint volt. Szolnokon a korszerűsítendőként hirdetett lakóingatlanokat 264 ezer forintért kínálták eladásra. A megye nagyobb lélekszámú városai közül Jászberényben a felújítandó házak és lakások átlagos négyzetméterára 222 ezer, Karcagon 106 ezer, Törökszentmiklóson 94 ezer, Tiszaföldváron pedig 93 ezer forint volt.

– Mi is azt tapasztaljuk, hogy jelentősen megnőtt az igény a felújítandó ingatlanok iránt – erősített rá Gávris Szabolcs, a CasaNetwork Ingatlanszövetség egyik tulajdonosa is.

– Az már más kérdés, mennyire tudjuk az igényeket kiszolgálni. Most nagyon keresettek – és minél olcsóbban – az olyan ingatlanok, főként lakások, melyeket megéri úgymond „szétverni”, azaz lecserélni a csempét, burkolatot, akár újravakolni. Az eladók viszont tartanák a magas árat, tudva, hogy most nagy az igény. Szolnokon a kisebb, 2–3 szobás használt lakások a legkeresettebbek. A másfél szobás panellakások 10–12 millió forint közötti áron találnak új gazdára, a kétszobások 12–15 millió körül kelnek el.

Nincs egyébként olyan sok eladó felújítandó lakás, keresgélnie kell annak, aki ilyet szeretne vásárolni.

– Ezek főként olyan örökölt lakások, melyekben az idős tulajdonos már nem akart komolyabb felújításokat végezni. Mi is találkoztunk eredeti állapotú Széchényi-lakótelepi lakásokkal. A lakótelepeken lehet egyébként a legtöbb eladó felújítandó ingatlant találni, és ha jó áron kínálják, akár fél óra alatt is túl lehet adni rajtuk – nyilatkozta az ingatlanszakember.

A felújítandó lakások meglódult piaca vajon érezteti-e már hatását az építőanyag-kereskedőknél?

– Idén több számlát állítottunk ki magánszemélyeknek, de ez a növekedés nem volt annyira jelentős – számolt be róla Váradi Attila, a szolnoki Várady Tüzép tulajdonosa. – Figyelembe kell venni azt is, hogy az építőanyagok ára legalább 10–20 százalékkal emelkedett, sőt, volt, ami 50 százalékkal drágult, például a vasanyagok és a szigetelés. Most főként az alap építőanyagokat veszik, a sódert, téglát, cementet, valamint a falazó- és vakolóanyagokat.

A zagyvarékasi Kézér Tüzép forgalma ez idáig hullámzóan alakul.

– Sokan kérnek ajánlatot, de nem egyenletes az érdeklődés – nyilatkozta Kézér Tamás Tüzép-vezető. – Az lehet az oka, hogy kevés a kivitelező vagy a mester, aki van, az pedig jó előre le van kötve. Erős a kereslet a térburkoló kövekre, a gyártók nem is tudják az igényeket követni, nálunk is vagy tízen a megrendelésükre várnak. Év elején a tetőcserepeket vitték, de mostanra ez a tendencia visszaesett. Az alap építőanyagokat is veszik, de nagyon változó a forgalom. Az árak is elszálltak, vannak például olyan vasanyagok, amik 60 százalékkal drágultak – tette hozzá Kézér Tamás.