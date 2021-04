A tavalyinál nagyobb a húsvéti előtti forgalom az üzletekben

– Értékesítünk a nagykereskedelemben is, de a héten már nem tudunk újabb megrendelést felvenni, a készletünk elfogyott – adott helyzetképet Szabados Károly, a rákóczifalvai Szabados Hús Kft. ügyvezetője.

– Vásárolnak tőlünk például a Coop-üzletek, ott természetesen még lehet kapni, illetve a saját boltjainkban is lesz áru egész héten, van sonka, bőrös comb, csülök. Hagyományos sonkát árulunk, aminek hosszabb az elkészítési ideje, így még a sertéshús árának emelkedése előtti árakkal számolhattunk. A sonka árát így 2000 forint alatt tudtuk tartani, nem szerettünk volna nagy terhet róni a vevőkre.

– Ha mostani árakkal kalkulálnánk, biztos legalább 2500 forintot kellene kérni kilójáért. A saját húsboltjainkban egyébként március 15-től kezdték vinni észrevehetően a sonkát, az utóbbi két hétben is töretlen a kereslet. A sertéshús vásárlása viszont az emelkedő árak miatt visszaesett – fejtette ki Szabados Károly.

A Coop Szolnok Zrt. üzleteiben is jól fogy a húsvétra való, tudtuk meg Fekete Tibor vezérigazgatótól.

– Megemelkedett a sertés ára, ezért kicsit hamarabb elkezdték vásárolni a füstölt árut az emberek. Minden sonkafélét egyaránt visznek. A tavalyihoz, sőt a megelőző évhez képest is többet adtunk már el.

Nem is számítottunk ekkora keresletre, bár készültünk megfelelő készlettel. Már karácsonykor is tapasztaltuk, hogy több áru fogy a vendéglátóhelyek zárvatartása miatt, úgy látszik, most ugyanaz a helyzet. Városon is, a falvakban is rengeteg árut adunk most el.

A sonkafélék kilóját 1349–2999 forint között kínálják, de füstölt csülköt most 1299 forintért is lehet kapni.

Néhol tucatszám veszik a tojást is

A tojást is nagyon viszik már húsvétra. A szolnoki piacon több árus is arról számolt be, hogy sok törzsvásárló már előre megrendelt negyven-ötven tojást is, de akadtak, akik száz-százötven darabra tartottak igényt. Húsvétkor töretlen népszerűségnek örvend még a kocsonya is, ennek hozzávalóit, a körmöt és a farkat is sokan keresik, húsboltokban és áruházláncoknál egyaránt.

A Coop Szolnok Zrt. boltjaiban is rengeteg tojást adnak most el. A csokinyulakért kevésbé indult meg a roham, ugyanakkor az egyes vásárlók nagyobb mennyiségeket visznek. Kelendőek a sütemények hozzávalói is.