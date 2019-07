A természetterápiáról tartottak előadást Szolnokon

Sasvári István kertészmérnök tartott előadást kedd délután a Természetterápiáról a Verseghy Ferenc Könyvtárban.

– Modern világunkban sok stresszhelyzetbe kerülhet az ember, ez társadalmi és egyéni szinten is problémákat okozhat – kezdte előadását Sasvári István. Előadásának célja, hogy bemutassa, miként védekezhetünk a stresszhelyzetek ellen a természet segítségével.

– Mi is az a természetterápia? – tette fel a kérdést az előadó. – Leginkább az alkalmazkodó képességünk erősítése, hiszen az emberiség modern világunk előtt sokkal több időt töltött a természetben, amihez alkalmazkodnia kellett. Teljesen más hatások érnek bennünket, mint évekkel ezelőtt, és erre már az emberi szervezet nem mindig tud megfelelően reagálni.

– A természetterápia mindenkire máshogyan, de mindenképpen pozitívan hat, kifejezetten jó egészségmegőrző hatása van, de gyógyhatását is kimutatták már különböző tesztekkel.

– Ezt a fajta terápiát hivatalosan a 90-es évek óta kutatják, de a legnagyobb hagyománnyal Japánban rendelkezik. A legelső kutatások között volt egy olyan példa, ahol frissen műtött betegeket vizsgáltak.

– A betegek egy csoportja az ablakból betonfalakra látott rá, míg a másik csoport egy szép kertre tekinthetett ki. Akik a „természetet” láttak, hamarabb gyógyultak meg fizikálisan és lelkileg, valamint a fájdalomérzetük is kisebb volt.

– Mikor kint vagyunk a természetben a lényeg, hogy csak a jelenre figyeljünk, mindarra ami körül vesz bennünket. Például amikor elmegyünk futni a gátra vagy egy természetes közegbe, ne hallgassunk zenét. Hallgassuk a természet hangjait: a szelet, a madarakat és mindazt, ami körül vesz minket.

– Természetesen nem kötelező kimennünk az erdőbe, ha nincs rá lehetőségünk. Máshogy is meg lehet oldani, ha természet közelbe szeretnénk kerülni. A városban felkereshetünk akár egy parkot is, otthon a kertünkbe ültethetünk olyan növényeket amiket szeretünk, de panelban is tarthatunk virágokat, növényeket az erkélyen vagy a szobában.

Az előadás során Sasvári István többször is kihangsúlyozta a legfontosabb dolgot, hogy élvezzük amit csinálunk legyen az túra, kertészkedés, vagy akár csak egyetlen növény gondozása.