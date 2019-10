A térség ipari fejlődését is remélik az átadott M44-estől

Szeptember közepén tartott kerékpáros, görkorcsolyás és futóversenyen már végigjárhatták az utat az indulók.

A forgalomnak október elején adták át az M44-es kétszer kétsávos, hatvankét kilométeres, Tiszakürt és Kondoros közötti gyorsforgalmi szakaszát. Az úthálózat bővülésével biztonságosabbá és gyorsabbá válik a közlekedés a térségben.

– Már a tervezés során is sokféle nyomvonalról tárgyaltak, véleményem szerint talán nem a legjobb verzió mellett döntöttek. A kisebb településeken áthaladó for­galom ugyan csökkenhet, ám a kunszenti ipari parkhoz, de még Cserkeszőlőre is csak kerülővel lehet eljutni. A térség közepén fut végig az út, és mi, a kisebb településeken élők szinte csak távolról nézhetjük azt – mondta a szelevényi Szvoboda István a hónap elején átadott M44-es útról.

Az egyebek mellett Öcsödön, Kunszentmártonon vagy Cserkeszőlőn áthaladó kamionforgalom megnőtt az elmúlt időszakban. Az elkészült szakasz tehermentesíti a főutat, mely a térség településein halad keresztül.

– A 44-es főút évtizedek óta hatalmas forgalomnak van kitéve, ami az évek alatt csak hatványozódott, leterhelve annak teljes szakaszát – vélekedik az ugyancsak szelevényi Tóth Zoltán, aki szerint a kecskeméti munkába járás is napi szinten okozott gondot, mind az autók száma, mind pedig a megnövekedett utazási idő miatt.

– Nagy örömmel vettük tudomásul pár éve, hogy döntés született az M44-esről, amit idén októbertől egy bizonyos szakaszon már át is adtak az utazóközönségnek, év végéig teljesen ingyen biztosítva rajta az utazást. A munkahelyem és egyéb családi vonatkozás miatt volt szerencsém kipróbálni többször is, nagy megelégedéssel nyugtázva ennek az útszakasznak a minőségét és az általa biztosított utazási rugalmasságát. Bízunk benne, hogy belátható időn belül a további szakaszokat is átadják, megkönnyítve ezzel az ezen országrészben élők mindennapjait, és megoldva a napi szinten jelentkező utazási nehézségeiket.

A két komplex és két normál pihenővel megépített Kondoros és Tiszakürt közötti szakasz száznegyvenötmilliárd forintos hazai forrásból készült el. A 44-es főút forgalmának csökkenése mellett a térség ipari fejlődésére is lehetőséget biztosít a már átadott és a tervezett szakasz. Az elkészülte után húsz perccel csökken a Budapest és Békéscsaba közötti menetidő, amely logisztikai hatása a térség gazdasági fellendüléséhez is vezethet. A könnyebb megközelíthetőség gyárak és egyéb termelő üzemek letelepedését segíti, de még a turizmus is előtérbe kerülhet.