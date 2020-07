A tervek szerint július végén átadják az M4-es új szakaszát

További tizenegy kilométeres szakasszal bővül az M4. A július végére tervezett átadásról is szó esett az Abonyi pihenőhelyen tartott szerdai sajtótájékoztatón. Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere a négysávos út gazdasági jelentőségeit emelte ki, valamint kitért a körgyűrű fontosságára is.

Az M4 gyorsforgalmi út Cegléd és Abony közötti részének újabb szakasza készült el. A tavaly átadott hat kilométer mellé július végén tizenegyet vehetnek birtokba az autósok. Az Abonyi pihenőhelyen szerdán tartott sajtótájékoztatón Nyul Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese számolt be az jelenlegi állapotról.

– Önmagában a tizenhét kilométeres szakasz is két részben épült. Fontos alapelv, hogy minden olyan szakaszt átadunk a forgalomnak, ami legalább lokálisan segíti a közlekedést – mondta.

A fennmaradó kilométerekre sem kell sokat várni, a tervek szerint július 27-én már át is adják a szakaszt.

– Látható, hogy szinte teljesen készen van. Néhány apróbb munkálatot kell még elvégezni, kerítésépítés és egyéb kisebb finomítások vannak hátra a végső fázisban, így Budapesttől az Abony északi csomópontig teljessé válik a négysávos út – részletezte Nyul Zoltán, hozzáfűzve, hogy az országhatárig folyamatos a munkavégzés.

– Egyre nagyobb ütemben folyamatosan, de darabonként haladunk előre. Berettyóújfalu és az országhatár közötti szakasz augusztusra készül el. A Törökszentmiklós utáni rész tervezését a jövő évre tesszük – mondta. Kiemelte: Szolnok bekötése az aktív építési munkafolyamatok eredményeként a szó szoros és átvitt értelmében is látható.

A fejlesztés jelentőségéről számolt be Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere is.

– Olyan beruházás végéhez közeledünk, amit már évtizedek óta várunk, hiszen megvalósítja a négysávosítást egészen Szolnokig – mondta, majd kifejtette, hogy a megyeszékhelynek komoly előny Budapest elérhetősége, a korábbi másfél órás út egyre rövidül le.

– Majdnem belvárosi repülőteret kapunk, hiszen negyvenöt perc alatt oda is el lehet érni – tette hozzá.

Elindult az északi elkerülő építése is, ami Tiszapüspöki térségében a tiszai átkelés lehetőségét biztosítja.

– Minden nagyvárost körülvesz egy körgyűrű, ami 2022-re Szolnok esetében is megvalósulhat. Aki ugyanis nem akar majd átutazni a városon, meg is kerülheti azt. De a négysávos út és a körgyűrű a megyeszékhely gazdaságának is előrelépési lehetőségeket biztosít – magyarázta Szalay Ferenc.