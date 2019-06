A természettudományi tárgyak, így a biológia és a kémia messze álltak tőlem világéletemben. Megbarátkoztam velük és megtanultam, amit muszáj, de nem lettek a kedvenceim, vagyunk ezzel még így egy páran. A cserkeszőlői Fodor Izabella azonban egészen másként áll ezekhez, gimnazistaként kutatásokban vesz részt, egy ötletét kidolgozva, „arany tésztát” talált fel.

Csodálatra méltó, hogy egy tizenéves lány a mai világban az emberiség életét könnyítő élelmiszer kifejlesztésén és elterjesztésén munkálkodik. Az esetleges szabadalmaztatása után több millió ember látásproblémáin segíthet majd, főleg a távol-keleti országokban, olvasható cikkünkben is.

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második helyezettjeként ösztöndíjjal is támogatják tevékenységeit, utazásait és kutatását. Tervei szerint jövőre a Nobel-díj-átadón szakembereknek is bemutatja elképzeléseit, és ez csak azért nem idén történik meg, mert még nem töltötte be a tizennyolcat.

Kamaszként a saját céljaim és érdekeim vezérelték tetteimet, nem gondolkodtam azon, mivel segíthetnék a Föld többi emberén. Talán most sem ennyire tudatosak az ilyen irányú ötleteim.

Izabella történetének végigolvasása után egy rendkívül szerteágazó tudással rendelkező, motivált lány képe tárul elénk, aki szabadidejében hegedűszóval kápráztatja el Cserkeszőlő lakosait és az oda látogatókat. És ha mindez még nem lenne elég, csak szerényen említi meg, hogy jelenleg a rák ellenszerére irányuló kutatásokban vesz részt. Hihetetlen és egyben bámulatos, sikere mindannyiuk életére hatással lehet.