A Tisza a messziről jött látogatókat is rabul ejti

A dobai Tisza-szakasz mindig is népszerű volt a horgászok körében, a közelben élők mellett a megye távolabbi területeiről is sokan szívesen tesznek horgászkirándulásokat a homokos partja miatt fürdőzők által is kedvelt helyre. Bár egyelőre a magas vízállás és az azt követő szúnyoginvázió a strandolókat távol tartja, a halfogás szerelmesei szívesen letelepednek a partra vagy csónakból próbálnak minél több és nagyobb uszonyost becserkészni.

E Tisza-szakasz azonban az ország más tájain élő pecások érdeklődését is felkelti. A napokban például Budapestről odalátogató horgászokkal találkoztunk, akik nem is csalódtak a vízben.

Szőcs László és Magyar Róbert, bár pestiek, nem a Dunán, hanem kimondottan a Tiszán szoktak horgászni. Dobánál még sosem jártak, most egy napra szaladtak le autóval, kimondottan azért, hogy felmérjék e horgászhelyet, melyről, mint elmondták, nem sok információt találtak a neten, még fotó sem sok volt.

– A Tiszára évente általában négyszer jövünk el több napra. Jönnénk többször is, Szeged környékére jártunk korábban, de azt a részt már meguntuk – árulta el László.

– Nagyon tetszik ez a hely. Most csak felmérjük a terepet, aztán azt tervezzük, hogy július tizedikén eljövünk baráti társasággal, és szerdától vasárnapig maradunk. Lótetűt, gilisztát, csontit hoztunk csalinak, bevált, fogtunk már harcsából hat-hét kicsit és egy két kiló körülit is. Vissza is engedtük őket. Akasztottunk keszeget is.

Tiszafüred, Tiszabábolna, Tiszaszőlős környékén is szoktak horgászni tavasszal, voltak már Tiszacsegén is. Ősszel az a gondjuk, hogy folyóparti szállást a Tisza mentén nagyon nehéz találni, kevés van.

A két horgász egy folyó fölé nyúló homokpadkán foglalt helyet, ahonnan jó kilátás nyílt az egyébként is igéző folyókanyarra. Velük tartott erre az útra Róbert kisfia is. Az egynapos kiruccanás tapasztalatai nyomán minden bizonnyal szívesen térnek vissza ők is a dobai Tiszához, amely szinte minden látogatót azonnal rabul ejt.