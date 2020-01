A Tisza mentén is gyérítik a kártékony kormoránokat

Pénteken a Tisza Szolnok és Nagykörű közötti szakaszán végeznek kormoránriasztást és -gyérítést a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének szakemberei.

– A téli időszakban, amikor a halastavak és a csatornák befagynak, tömegesen települnek át ezek a madarak a jégmentes folyóvizekre. Ilyenkor a megye szinte egész kormoránállománya megjelenik a Tiszán – mutatott rá a problémára Donkó Péter szövetségi titkár.

– A halőreink folyamatosan figyelik, hol jelennek meg a kormoránok nagy tömegben, és Kiskörétől haladva lefelé, február végéig végigjárjuk a kezelésünkben lévő Tisza-szakaszt. Az akcióra engedélyt kérünk a hatóságtól, az időpontot az érintett vadásztársaságokkal egyeztetjük. A riasztást a Hortobágyi Nemzeti Park őrei felügyelik, nekik kell leadni a lelőtt madarakat, hogy megvizsgálhassák a gyomortartalmukat – tette hozzá a szakértő.

Idén a keszthelyi egyetem kutatói is csatlakoztak az akcióhoz, ők csont-, belsőrész- és tollvizsgálatokkal azt szeretnék felmérni, milyen nehézfémekkel lehetnek szennyezettek a madarak – számolt be a kutatásról a titkár. Elmondta azt is, a már kilőtt madarak gyomrában talált halak zöme süllő volt, bár akadtak keszegfélék, harcsa, sügér, törpeharcsa is, de még védett bucókra is bukkantak.

Pénteken tehát hat és tizenkét óra között történik a gyérítés, melynek során a parton álló vadászok figyelik a más néven nagy kárókatonaként is ismert madarakat, a vízen két csónakban pedig halőrök figyelnek. Sörétes vadászfegyver elsütésére kaptak engedélyt, ennek előnye, hogy a nagy hanghatás egyúttal el is ijeszti a környékről a madarakat. A szükségszerű akció idejére az adott folyószakaszon természetesen horgászati tilalom lesz érvényben.