A tiszabői térség példája mutatja, működhet a szórakozva tanulás

Tiszabő térségének hátrányos helyzetű településein élő diákok felzárkóztatására, érettségi és továbbtanulási lehetőségeik kiterjesztésére indult el az „Út az érettségihez” program, melynek keretében több éve működik együtt sikeresen a Magyar Nemzeti Bank, a Pénziránytű Alapítvány és a Máltai Szeretetszolgálat. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei tanulók most egy olyan balatoni táborban kapcsolódnak ki, ahol a nyaralás mellett a pénzügyi és gazdasági ismereteiket gyarapítják.

A hátrányos helyzetű fiatalok tanulás iránti motivációját felkelteni és fenntartani kívánó program az érettségiig kísérte el a diákokat. Az „Út az érettségihez” program fő célja a tanulás és szakmaszerzés után így az lett, hogy a mentorált diákok érettségit tehessenek, sőt támogatást kapjanak egyetemi továbbtanulásukhoz. Az ismeretek mellett a program nagy hangsúlyt helyez a fiatalok képesség- és készségfejlesztésére, kulturális szemléletük, attitűdjeik és a tanulás iránti motivációjuk fenntartására.

A Magyar Nemzeti Bank és a Pénziránytű Alapítvány támogatásának köszönhetően a Máltai Szeretetszolgálat a hátrányos helyzetű települések diákjainak a rendszeres anyagi segítség mellett oktatással, neveléssel, kulturális programok, táborok szervezésével szellemi, lelki segítséget is nyújt. A koronavírus következtében kialakult nehéz helyzetben a diákoknak óriási segítséget jelentettek a laptopok és a hozzájuk kapcsolódó internet előfizetések, melyek segítségével a diákoknak nem okozott gondot a digitális oktatás, s mentoraikkal is folyamatosan tudták tartani a kapcsolatot online.

A programban dolgozó tanárok rendszeres látogatásaik során nemcsak a szaktárgyi tudást erősítik, hanem a mindennapi életben szükséges ismeretekkel is felvértezik támogatottjaikat. A ma már elengedhetetlen pénzügyi tudatosságra például a Pénziránytű Alapítvány tankönyvei, játékai segítségével készülhetnek fel a fiatalok. A program egyik eleme a július közepén Balatonföldváron zajló pénzügyismereti tábor, mely során a diákok a családi költségvetés készítésével, a fenntartható gazdálkodással és a vállalkozás alapítás rejtelmeivel is megismerkedhetnek. A megyei diákok közül többen csak ritkán hagyják el falujukat, így a kirándulások, valamint a Pénzügyi Hősképző táborok nemcsak meghatározó élményt jelentenek, egy új világot is megnyitnak számukra.

A példaképek, az elfogadás, az erősségek kiemelése, az önbizalom fejlesztése, a célok kialakítása, a folyamatos támogató jelenlét eredményesen segíti a diákok motivációjának fenntartását. Az „Út az érettségihez” program tovább folytatódik. A most leérettségizett diákok helyére új, a középiskolát kezdő diákok kerülnek, így újabb hátrányos helyzetű fiatalok számára nyílik lehetőség, hogy a programhoz csatlakozva kibontakoztassák képességeiket.