A Tiszaligetből a Temető útra költözött a szolnoki mintavételi pont

Egy olyan statikus koronavírus-mintavételi pont kezdte meg a működését szerdán reggel a Temető úti rendelőben, ahol nem csak a szolnokiakat, hanem a megye teljes lakosságát tudják tesztelni. Korábban a Tiszaligetben működött egy kontaktkutató-, és egy mentesítő-sátor, ez költözött most át az orvosi rendelőbe.

Szalay Ferenc polgármester szerdán a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy úgy gondolták, ez a helyszín megfelelőbb, hiszen nem kell átmenni a hídon, így könnyebben megközelíthető, és nagy parkolóval is rendelkezik.

Dr. Korcsmáros Ferenc, az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója hangsúlyozta, hogy csak azok kereshetik fel a mintavételi pontot, akiknek a háziorvosa kérte a vizsgálatot, és időponttal rendelkeznek.

– Azt szeretnék kérni, hogy személyautóval jöjjenek, semmiképpen sem tömegközlekedési eszközzel. Emellett fontos, hogy pontosan a megadott időpontra érkezzenek a torlódás és a zsúfoltság elkerülése érdekében – fejtette ki dr. Korcsmáros Ferenc.

– Kérjük, hogy mindenki viseljen maszkot a vizsgálat alatta is, hiszen csak az orrot kell szabaddá tenni a mintavételhez. Ezen a helyszínen elsősorban gyorsteszteket végeznek, és a beteg már 10-15 perc múlva meg is kapja az eredményt. Ha negatív, akkor a hagyományos laboratóriumi vizsgálathoz is vesznek mintát ugyanebben az épületben. Mindezt a mentőszolgálat munkatársai végzik, az eredményt pedig továbbítják a Nemzeti Népegészségügyi Központnak.

Kardos József megyei vezető mentőtiszt hozzátette, hogy ezen a helyszínen kulturáltabb körülmények között, fűtött helyen, sokkal gyorsabban és sokkal több beteg vizsgálatát tudják elvégezni. Minden nap, így hétvégén is, jelenleg reggel nyolctól este nyolcig végzik a mintavételt, és tíz percenként adják az időpontokat. Ha azonban nagyobb lesz az igény, akkor ezen változtatnak majd.