A többnapos ünnep előtt nagyon fontos lenne a tartalék

Limonádéval és pizzával várták a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a szolnoki Agórába érkező véradókat hétfőn délután. A regisztráció és az egészségügyi állapotfelmérés után a szakképzett ápolók fejenként négy és fél deciliter vért vettek le a jelentkezőktől.

– Azért tartom fontosnak hogy vért adjak, mert ez egy olyan dolog, melyet nem tudunk mással helyettesíteni. Emberi életek múlnak azon hogy rendelkezésre áll-e az egészségügyben. Továbbra is jövök, ameddig csak megtehetem – mondta a szolnoki Magyar József, aki tizenkilencedik alkalommal adott vért.

Nem mindenki ilyen lelkes mint József, a megyei adatok ugyanis nem túl biztatóak – tudtuk meg Juhász Évától, a Vöröskereszt Megyei Szervezetének igazgatójától.

– Számítások szerint a megye lakosságának öt százaléka lenne az ideális arány, ám sajnos ez megyénkben csak három százalék körül mozog. Ez azt jelenti, hogy ha körülbelül 380 ezer fővel számolunk, 15 ezer véradóra lenne szükség. Ehhez képest az éves tervszámunk 12 ezer 100 fő volt, és bizony van elmaradás ebben a mutatóban. Ráadásul közeleg a karácsony, ami most egy hat napos ünnep lesz, fel kell készülni, hogy meglegyen a biztonságos tartalék.

A megyei vezető azt is elmondta, véradásra 18 éves kortól lehet jelentkezni, első véradóként 60, többszörös véradóként 65 éves korig. Szükséges legalább még 50 kilogrammos testsúly és különböző egészségügyi kritériumoknak is meg kell felelni. A véradás nem csak annak jó, aki kapja, de annak is, aki adja. Egyrészt részt vehet egy ingyenes szűrővizsgálaton, másrészt a véradásnak pozitív egészségügyi hozadéka van. Egy véradás alkalmával négy és fél deciliter vért vesznek. Ez a mennyiség azt segíti elő, hogy a szervezetben a véráramlás regenerálódjon, felfrissüljön – tette hozzá Juhász Éva.