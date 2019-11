A tudatos vásárlást hangsúlyozták

Hogyan állhatunk ellen a reklámok csábításának? – erre a kérdésre kaphattak választ a Dienes Angéla pszichológus előadásán részt vevők.

A Varsány Közösségi Házban megtartott program főként az idősebb korosztály tagjait vonzotta. Császiné Csáti Réka intézményvezetőtől megtudtuk, kifejezetten a helyi klubok kérésére szervezte le ezt az előadást, még év elején érkezett hozzá ilyen kérés.

A Budapestről érkezett előadó remek hangulatú, interaktív műsorát a közönség is díjazta. A pszichológus elmagyarázta, miképpen hatnak a különböző reklámok az emberekre, konkrét reklámokat is elemzett. Sőt, még énekelt is hallgatóságának.

E témát azért is nagyon hasznos volt körüljárni, mivel manapság is sokan bedőlnek a valótlan tartalmú ajánlatoknak, az időseket könnyen rábeszélik olyan, valós értéküknél jóval drágábban kínált holmik megvásárlására, amikre valójában semmi szükségük sincs.

Az esemény során is érződött, hogy a vevőket átverő hirdetésektől Dienes Angéla hallgatósága is nagyon tart.