A Tündérszépek indulóinak is üzent a kenderesi szépségkirálynő

A kenderesi Németh Nikolett egyike volt a 2011-es országos szépségkirálynő választás döntőseinek. A Szoljon.hu és Új Néplap közös szépségversenye, a Tündérszépek apropóján beavatott minket az ilyen megméretések világába, valamint jó tanácsokkal is ellátta a versenyünkre jelentkező lányokat.

– Már többször is eredményesen szerepelt szépségversenyeken. Melyek a legkomolyabb sikerei?

– Az első megmérettetésem 2007-ben a Miss Princess of the World volt, ahol sikerült megszereznem a királynői koronát. Így képviselhettem Magyarországot Csehországban és egy Földközi-tengeri hajóúton, ahol a verseny döntőjét is megrendezték.

– A közel negyven ország lányai közül beválogattak a nyolc legszebb közé. A következő évben pedig elnyertem a Miss Tini Hungary címet. Sokak biztatása és a korábbiakban elért szép eredmények ösztöntöztek, hogy induljak el a Miss Alpok Adrián 2009-ben, ahol mint magyarországi királynő Szlovéniába vittem a szép magyar lányok hírnevét.

– Ezután, több kisebb-nagyobb hazai versenyen is részt vettem, ahol mindig sikerült elnyernem az udvarhölgyi vagy a királynői címet. Ilyenek voltak a Tisza-tó szépe, a Miss Középiskolák szépe vagy a Miss Balaton fővárosa. Ez utóbbin 2008-ban vettem részt és el is nyertem a királynői címet.

– 2016-ban szépségversenyes pályafutásom megkoronázásaként indultam el a Miss Balatonon, ahol első udvarhölgynek választottak meg. 2011-ben pedig bejutottam Magyarország egyik legrangosabb versenyének, a Szépségkirálynőnek a döntőjébe a legszebb tíz lány közé.

– Jelenleg mivel foglalkozik?

– Most épp Balin tartózkodom, ahová elsősorban a kalandvágy miatt érkeztünk a párommal. Úgy gondoltunk most vagy soha… Három-négy hónapot tervezünk itt eltölteni, és szeretnénk megvalósítani a kívánságlistánkon régóta szereplő, de az otthoni létben talán soha meg nem valósuló jó pár dolgot.

– Mint például festészet, jóga, szörfözés, főzőtanfolyamok. Persze azért pár órás munkával összekapcsolva, az online világ előnyeinek köszönhetően.

– Ön szerint miért érdemes szépségversenyre jelentkezni?

– A jóhírű, profin megszervezett szépségversenyek kiváló lehetőséget biztosítanak azok számára, akik szeretnének a későbbiekben modellkedéssel foglalkozni, vagy a divatszakma bármely területén elhelyezkedni.

– Akinek nincsenek ilyen céljai, csak, mint minden nő, vágynak rá, hogy egy napot csodaszép sminkben, ruhában, kellemes társaságban eltöltsenek, azoknak is megéri jelentkezni. Hiszen a versenyeken akár könnyen olyan barátságokra és kapcsolatokra tehetnek szert, amit aztán a későbbiekben az élet valamely területén tudnak hasznosítani.

– Mi az, amit adott önnek a szépségversenyeken történő indulás?

– Személyes tapasztalatom, hogy ezen megméretéseknek köszönhetően sokkal könnyebben kommunikálok, teremtek kapcsolatokat és az egészséges önbizalom kiépítésének és ápolásának köszönhetően könnyedebben veszem a hétköznapi, vagy akár a nagyobb kihívásokat, feladatokat, akadályokat is.

– Mit üzen a Tündérszépek versenyünk jelentkezőinek?

– Ha valakinek egy kicsit is megfordult a fejében, hogy szívesen részt venne egy szépségversenyen, azt, hogy ne gondolkozzon tovább, hiszem semmilyen vesztenivalója nincs. Nevezzen, készüljön, nyerjen! Aztán meglátja, nem is akarja majd abbahagyni…

Látványos vállalkozásba kezdett szerkesztőségünk

Tizenhárom megye tündérszépét keressük egy háromfordulós szépségversenyen. Elsőként Jász-Nagykun-Szolnok megye legszebb hölgyeit igyekszünk megtalálni olvasóink segítségével. Ezért arra kérjük önöket, biztassák jelentkezésre tündérszép ismerőseiket, szavazzanak a szakmai zsűri által kiválasztott, profi fotósaink által lefényképezett versenyzőkre.

A megyei fordulóból a közönség három, a zsűri egy hölgyet juttat tovább a regionális megmérettetésre. Innen szintén az olvasói voksok és egy szakemberekből álló zsűri ítélete alapján léphetnek a legszebbek az országos porondra.

Minden fordulóban értékes nyeremények várják a legjobban szereplő hölgyeket, összesen hárommillió forint értékben.

A versenyre tizenhat és huszonkilenc év közötti, Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek jelentkezését várjuk január 27-ig.

Nevezni, illetve a további részletekről tájékozódni ide kattintva

Sok sikert kívánunk minden jelentkezőnek!