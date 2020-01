A vadászok egész télen ellátják élelemmel a vadetetőket

Bár megyénkben még nem lepte be a hó a földeket, a vadak azonban az idő hidegre fordultával egyre nehezebben találnak kellő mennyiségű táplálékot.

A vadásztársaságok azonban gondoskodnak a téli időszakban az állatokról. Már ősztől megkezdik a vadak odaszoktatását az etetőhelyekre, így az állatok a legfagyosabb hetekben is tudják, hol találhatnak ennivalót. Egyelőre hómen­tes a telünk, ami a mezőgazdasági élőhelyeken kedvezőbb feltételeket biztosít a fácánok, a mezei nyulak és az őzek számára is. Az őzek kérődző növényevők, alapvetően kétszikű lágy és fásszárú növényeket fogyasztanak, lerágják a fák és cserjék leveles hajtásait. Amíg ezek télen nem fagynak el, illetve nem fedi el őket a hó, ha szűkösebben is, de találnak táplálékot. A nyulak pedig előszeretettel húzódnak télire az őszi mélyszántásokba.

– Korábban az őszi gabonanövények, vetések biztosítottak táplálékot az állatoknak, most viszont jobban keresik a számukra kihelyezett táplálékot. Az őzeket, apróvadakat, fácánféléket etetik, a nyulakat viszont akkor érdemes etetni, ha hó lesz, amiből megyénkben még csak egyszer hullott kicsi mennyiség. Az apróvadnak szánt élelmet, magvakat pedig az énekesmadarak is szeretik – mutatott rá Kasuba András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vadászkamara titkára, megyei fővadász.

– A táplálék kihelyezését októbertől megkezdik, ekkortájt ugyanis a mezőgazdasági földeket beszántják, így innen nem jutnak a vadak élelemhez. Ahogy hűvösödik az idő, úgy keresik egyre inkább az etetőkbe kihelyezett táplálékot. A rendszeres etetés révén nyomon követhető az is, hogy mennyi ennivalóra van szükségük a vadaknak, mennyit fogyasztanak el, amit pótolni kell. De azért is érdemes korán megkezdeni az etetést, mert így a vad megtanulja, hol vannak az etetők, hol keresse az élelmet. Ezért ügyelni kell arra, hogy mindig legyen valamennyi ennivaló az etetőkben – hangsúlyozta a fővadász.

A Karcagi Nagykun Vadásztársaság is mindennap eteti a vadakat, tudtuk meg Hubai Imre Csabától, a társaság elnökétől.

– Minden olyan élőhelyen, ahol erdő, illetve erdősáv húzódik, ellátjuk élelemmel a vadakat. November végén, december elején kezdtünk rendszeresen etetni, eleinte, mikor még enyhe volt az idő, káposztafélékkel, utána zabbal, kukoricával, lucernaszénával. Egy-egy etetőből három-öt nap alatt eszik ki az eledelt az őzek, de egyes helyeken ellátjuk őket olyan sóval is, ami paraziták elleni védőanyagot tartalmaz. A fácánféléknek, apróvadaknak is helyezünk ki táplálékot, általában napraforgó és búzaocsút, illetve búzát etetőkben. A vaddisznókat is etetjük kukoricával, de lőjük is őket. A vadászlestől ötven-nyolcvan méterre kiszórunk két-három vödörnyi kukoricát, és intenzíven vadásszuk a vaddisznókat, mivel ezek az állatok terjesztik az afrikai sertéspestist. Szerencsére a több mint száz kilőtt állat között még nem volt fertőzött, minden vizsgálat negatív eredménnyel zárult.

Tiszasülynél sem kell éheznie az őzeknek és a fácánoknak, a Szőke Tisza Vadásztársaság ellátja őket.

– December közepétől etetjük a vadakat – nyilatkozta Tari Mihály, a társaság elnöke. – Az őzeknek lucernát és kukoricát, a fácánoknak búzát és kukoricát helyezünk ki. Most, hogy hideg van, jobban járja itt is a vad az etetőhelyeket. Az őzek is már együtt vannak, ötösével-tízesével keresik fel az etetőt. Őzből még elfogadható mennyiség él az Alföldön, de tapasztaljuk, hogy a nyúl és fácán állománya már gyatra, csak ott érdemes rájuk vadászni, ahol nevelnek is. A búzára, kukoricára rájárnak a madarak is, az ocsúban akad fűmag és napraforgó is, amit nagyon szeretnek az énekesmadarak, cinegék, egyes helyeken viszont rengeteg a veréb – számolt be róla Tari Mihály.