A változás miatt kilométereket kell sétálniuk a vonatpótló buszig

Ideiglenes járványügyi menetrendet vezetett be a MÁV Zrt. a regionális vasútvonalakon június 6-tól, mely érintette az Abonyi úti megállót is.

A Szolnok felé tartó 8:15-ös és a 13:03-as, valamint a megyeszékhelyről érkező 9:52-es járat helyett is vonatpótló buszok közlekednek. A Szolnokról induló 22:50-es vonat pedig egyáltalán nem áll meg az Abonyi úti megállónál.

– Mindezt a koronavírus miatt kialakult helyzetre hivatkozva tették meg akkor, amikor már kifelé jöttünk a járványból – panaszolta Varga Terézia, az Abonyi úti megálló melletti tanyák egyik lakója.

– A 8:15-ös vonat Szolnok felé és a 9:52-es vonat visszafelé évek óta alkalmas volt arra, hogy az emberek elintézzék a bevásárlást, és elmenjenek a patikába, postára. Van olyan háromgyerekes anyuka, aki eddig reggelente vonattal bement Szolnokra, egy óra alatt bevásárolt, majd hazament és megfőzött, amíg a gyerekek óvodában, iskolában voltak, de most csak a 13:05-össel tud hazajönni. Az is nonszensz, hogy Szolnokról hét órakor indul az utolsó vonat.

– Én kollégiumi nevelőtanár vagyok, a kollégáim kilenc-tíz óráig dolgoznak, hiszen a gyerekek főként délután és este vannak a kollégiumban. Az új menetrend miatt azonban a főnökömnek már fél hétkor el kell engednie, hogy elérjem az utolsó vonatot. Akik pedig gyárban dolgoznak, nem tudnak délutános műszakot vállalni, hiszen az este tízig tart. Ezzel csak az a gond, hogy nem minden munkahelyen olyan megértőek… A Szolnokra tartó 13:03-as vonat pedig azért is fontos, mert a tanév során azzal jártam dolgozni. Ha nem kapjuk vissza őszig, kénytelen lennék a reggeli 8:44-essel bejárni, amit nagyon nagy igazságtalanságnak tartok – sorolta Varga Terézia.

A vonatpótló buszokkal pedig az a problémájuk az ott élőknek, hogy a megállóig két és fél kilométert kell gyalogolni földúton – hőségben és szakadó esőben is.

– Arról nem is beszélve, hogy a gyorsforgalmi út és a felüljáró építése miatt egész nap teherautók járnak arra, sok közülük felcsapja a sarat. Tehát a tizenhárom órás buszhoz senki sem képes és nem is hajlandó kigyalogolni. Itt gyerekek és idős, beteg emberek is laknak… Megoldás lehetne viszont a problémánkra, ha a zónázó vonatok megállnának az Abonyi úton, hiszen sok az áthaladó járat – tette hozzá.

Mi is megkerestük a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságát, és azt a választ kaptuk, hogy a vasúttársaság – a megrendelő minisztériummal közösen – folyamatosan figyelemmel fogja kísérni a járatok utasforgalmát. Szükség esetén felülvizsgálja majd az ideiglenes járványügyi menetrendeket, rugalmasan alakítva a biztosított kapacitásokat.