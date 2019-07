A város érdekességeivel ismerkedtek a diákok

– Kérek szépen almát! Én is szeretném megetetni a lovakat! – kérlelte kísérőtanárát egy kislány a város helytörténeti programján. Abony helyismereti és helytörténeti táborát immár ötödjére rendezték meg. Az esemény második napján, kedden délelőtt, egyebek mellett a lovak gondozásával is megismerkedtek a helyi diákok. Mi több, a környékbeli lovaglópályán lóra is pattanhattak az esemény ifjú résztvevői.

– Idén tizenkilenc diák tart velünk a programokra. Nekem ez az első ilyen táborom, viszont három éve aktív résztvevője vagyok a helytörténeti vetélkedőnek… – mondta el hírportálunknak Farkas Annamária. A Somogyi Imre Általános Iskola történelem szakos pedagógusa hozzátette, várhatóan egészen péntekig, azaz a tábor végéig elkíséri a fiatalokat. – A város kastélyait, kúriáit, és kulturális emlékeit én mutatom be a gyerekeknek – vette át a szót Markó Ferenc helytörténész. Mint mondta, hétfőn többek közt a katolikus és a református templomot, a zsinagógát és az Ungár-házat nézték meg. – A táborban a gyerekek a templomtoronyba, egyenesen a harangokig jöhettek fel. De épületek padlására és pincéjébe is eljuthatnak. Épp ezért korábban, a szülőknek tartott tájékoztatóban hangsúlyoztam, hogy itt bizony a gyerekek piszkosak, porosak lesznek. Olyan helyekre megyünk, ahová tiszta ruhát eleve felesleges hozniuk – taglalta a kutató. Majd kiemelte, a keddi nap egyik fő eseménye az egykori Keglevich-kastély területének meglátogatása. El is indultunk hát a helyszínre… – A Keglevich-kastély hajdanán a mai lovaglópályán állt. Az épületet még a 70-es évek végén, a 80-as évek elején bontották le. Tudom, hiszen gyermekként itt nőttem fel, és ide jártunk játszani is – mutatta be a környéket Markó Ferenc. Hozzátéve, hogy sok évvel ezelőtt egy tó foglalt helyet a közelben, melynek közepéből egy sziget emelkedett ki. Annak közepén pedig egy Mária-szobor állt. – Úgy tudni, hogy Keglevich grófnak egy közeli hozzátartozója belefulladt a tóba, s emlékére egy Mária-szobrot emeltetett. Később a szobrot a tóba döntötték. Ám azok, akik a 70-es években ide jártak fürdeni, azt mesélték, hogy amikor a tóban fürödtek, a szobron álltak. Mostanra már a tóval együtt a szobrot is betemették. Hát igen, Abonynak ezen a részén sok minden van, amit meg lehetne keresni… – részletezte a szakértő. A lovaglópálya szélére közben kicsik és nagyok sereglettek, akik a lóápolás fortélyaival, és a lovaglás alapjaival is megismerkedtek. Mialatt Markó Ferenc már a következő állomás érdekességeibe avatta be hallgatóságát. – Hamarosan megnézzük a Nagy-Vigyázó-kastélyt, és annak pincéjébe is lemennénk. Emellett azt is tervezzük, hogy felmerészkedünk a padlásra, ahol eddig még sosem jártunk táborozókkal. Itt azt nézzük meg, hogy milyen feliratokat hagytak a gerendákon a „19-es" vörös katonák és más személyek. Ebéd után pedig strandolunk – summázta.

Végül elmondta, az ötnapos program során tanultakból a gyerekek egy összefoglaló tesztet írnak majd. Izgalmas részletek is elhangzottak A programok mindennap délután négy órakor érnek véget. Ám előtte az aznapi érdekességekhez kapcsolódóan kérdések hangzanak el. Aki tudja a választ, több jutalmat is kaphat, de aki nem, az sem marad ajándék nélkül. A nagy népszerűségnek örvendő táborban egyébként nemcsak helytörténeti, de hazánk történelmével kapcsolatos információkkal, és kevesek által ismert tényekkel gazdagodhatnak a diákok. Mint például, hogy a világtörténelemben számon tartott utolsó huszárrohamot 1941-ben Nyikolajevkánál hajtotta végre a 4. Nyíregyházi Hadik András huszárezred, vitéz Mikecz Kálmán vezetésével