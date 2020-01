A város nehéz pénzügyi helyzetéről tanácskoztak

A rendszerváltás óta nem volt ilyen nehéz helyzetben a város – hangzott el a képviselő-testület legutóbbi, rendkívüli nyílt ülésén. A tanácskozás egyik fő témája az önkormányzat 2020-as költségvetési tervének vitája volt.

Mint arról korábban beszámoltunk, a december 10-i rendkívüli ülésen döntöttek a város infrastruktúra-fejlesztését biztosító hitel felvételéről szóló korábbi határozatok megerősítéséről. A folyamatban lévő beruházások befejezéséhez ugyanis mintegy másfél milliárd forintos külső forrást kell bevonni.

A Miniszterelnökség kérésére az új képviselő-testület megerősítette a korábban meghozott döntést a hitelfelvételről. A grémium legutóbbi, december 19-i tanácskozásán részt vett Pócs János országgyűlési képviselő is, aki tájékoztatta a testületet, hogy a kormány jelenleg a hitelkeretből hétszázmillió forintért tud garanciát vállalni. Hozzátette: az előző városvezetés idején egymilliárd körül volt az az összeg, amit támogattak és most kizárólag az Electrolux kivonulása jelentett olyan kockázati tényezőt, ami miatt a kormány hétszáz milliót tud felvállalni.

Ez jelentősen meghatározza a város 2020-as költségvetését, melynek koncepciójáról szintén tárgyaltak. A dokumentumból kiderül többek között, hogy az Electrolux termelésének jelentős csökkenése, bizonyos tevékenységek részbeni megszűnése és az erre épülő beszállítói kör által befizetett helyi iparűzési adóbevétel kiesése miatt hatszázmillió forint bevétel csökkenésre számítanak.

A költségvetési koncepciót Budai Lóránt polgármester terjesztette a testület elé.

– Őszintén beszélni kell arról, hogy milyen helyzetben van a város, arról is, hogy mi miért történt, de a legfontosabb az, hogyan tovább – kezdte. Rámutatott, hogy a nehéz helyzet kapcsolatban van többek között az Electrolux kivonulásával, valamint az előző városvezetés véleménye szerint nem takarékos, felelőtlen gazdaságpolitikájával. Kifejtette, hogy a választás óta eltelt időszakban a városvezetői munka arról szól, hogy ebben a kérdéskörben próbáljanak tisztán látni, és olyan alternatívákban gondolkozni, mely a nehézségeken átsegíti Jászberényt. Gazdasági szakemberekre hivatkozva kiemelte, hogy a rendszerváltás óta ilyen nehéz helyzetben nem volt a város.

– Ezzel szembesülni kell. A koncepció arról szól, hogy próbáljuk meg a helyzetet feltérképezni, tisztán látni és közösen kiutat keresni – tette hozzá a polgármester. Tamás Zoltán, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője hozzászólásában megjegyezte: a városvezetés mindig arra hivatkozik, hogy most látnak tisztán, pedig a Közösen Jászberényért Egyesület képviselői közül négyen tagjai voltak a testületnek az elmúlt kilenc évben is, ezért ne mondják, hogy most szembesülnek a költségvetéssel! Hozzátette: nem lesz egyszerű a 2020-as költségvetés elkészítése, de közösen meg kell majd alkotni.

Dr. Szabó Tamás a tanácskozáson hangsúlyozta, hogy kilenc éven át minden költségvetést az egyensúly állapotában zárták. A város pénzügyi helyzetéről szóló vitában előkerült egyebek mellett a kampányígéretek számonkérése, a kifizetetlen számlák ügye és a „tele kassza” kérdése is. Az előterjesztést végül egyhangú döntéssel fogadta el a testület.