A védőnő jelenleg is kapcsolatot jelent a család és az orvos között

Várandósság, szoptatás, hozzátáplálás – csak néhány téma, melyben a védőnők szakszerű tanácsokat adnak. A hálózat kapcsot jelent a családok és az orvosok között. A tanácsadási rendszer jelenleg is üzemel Szolnokon, de ha a szülő szükségesnek ítéli, akár el is látogat hozzá a szakember. Alkalmanként egy lelket megnyugtató beszélgetés is elegendő, hogy az édesanya bízni kezdjen ösztöneiben.

Már a várandós kismamák is szívesen jelentkeznek a lakóhely szerinti körzetes védőnőknél, hiszen szakemberként számos hasznos tanáccsal láthatják el őket. A szülésre, szoptatásra való felkészülés során a türelemre hívják fel a figyelmet. – Fontos, hogy az esetleges nehézségekről is beszéljünk, hogy a problémával ne a kórházban szembesüljön, így felkészülten várhatják a család új tagját – kezdte Szőkéné Székely Erzsébet szolnoki körzeti védőnő. A gyermekágyi időszakban a hetente megszokott védőnői látogatás elmarad, a tanácsadások többsége viszont visszatért a hagyományos formába. – Ha a kórházi védőnő szükségesnek ítéli, vagy a szülők külön jelzik, akkor látogatjuk az újszülöttet. Akadnak olyan helyzetek, amikor nagy segítséget jelent hazaérkezéskor a szakember segítsége. A koraszülött babáknál különösen fontos, hogy lássuk a környezetet. A látogatások alkalmával védőfelszereléseket használunk, melyet központilag biztosítanak nekünk – avatott be a részletekbe. Az eleinte havonta szükséges státuszvizsgálatokat a rendelőkben végzik, ahol folyamatosan szellőztetnek, kéz- és felületfertőtlenítőt, valamint lázmérőt is használnak. A helyiségeket beosztották egymás között, de még arra is figyelnek, hogy ki melyik szakemberhez vár, a családok időpontra érkeznek, hogy elkerüljék a tumultust. – Tavasszal az online térbe költöztünk, a súly- és magasságmérések eredményeit a szülők elküldték, ahogy a szokásos kérdéseken is végig tudtunk menni, de a látás, hallás és vérnyomás-mérést nem tudtuk elvégezni, így a kijárási tilalom feloldása után megszaporodott a munka. Mostanra utolértük magunkat, és az egy év alattiakat havonta várjuk a tanácsadáson – részletezte. – Azt vettük észre, hogy igénylik is a szülők a találkozásokat, örültek, hogy megnyitottuk a rendelő kapuját. A gyerekorvoshoz ugyanis leginkább csak oltás vagy megbetegedés esetén mennek – tette hozzá. A védőnő szerint igen széles a skála, hogy milyen kérdésekkel fordulnak hozzájuk, akad olyan eset, amikor egy beszélgetés elég, hogy az édesanya lelke rendbe jöjjön. A mozgás-, értelmi, érzékszervi fejlődés mellett kiemelt feladat a baba táplálása. – Az igény szerinti szoptatást támogatjuk, ha lehetséges, akkor hat hónapos korig kizárólag anyatejjel táplálják a babát. Ha probléma merül fel, segítünk megkeresni az okokat, és ha nem működik, akkor megoldást is találni. Ha mégsem sikerül, akkor támaszként szolgálunk, hogy az édesanya is elfogadja a helyzetet, ugyanis ha az anya jól van, a baba is jól van – mondta. A tápszerrel etetett csecsemőnél négy hónapos korban kezdhető a hozzátáplálás, a gyümölcsöket és zöldségeket követhetik a húsfélék. – Változó, hogyan fogadják a gyerekek és babák a szilárd táplálékot. A nagyon jól szopó babákat általában nehezebb rávenni a pépes ételekre, de a háttérben alkati adottságok is állhatnak. Tippeket adunk, hogy mivel próbálkozzanak, de a legfontosabb, hogy figyelni kell a baba jelzéseit, és nem szabad semmit erőltetni – tanácsolta a védőnő. – Nem kell megrettenni, ha nem megy rögtön. Érdemes lépésről lépésre haladni – hangsúlyozta Szőkéné Székely Erzsébet védőnő. Egy év után a felnőtt ételeiből is kaphat A rágás készsége kilenc-tíz hónapos kor körül alakul ki. A türelem és próbálkozás időszaka ez a szülő részéről. A pépbe érdemes kisebb darabos ételt keverni, így a rágás és nyelés könnyen összehangolódik. – Fokozatosan emelni kell az adagot, ahol nincs ételérzékenység, egy éves kor után áttérhetünk a kisded táplálásra, ami már hasonlít a felnőtt étrendhez. Ezt sem szabad túl korán kezdeni, hiszen a só és zsiradékok megterhelik a vesét, a veszélye még az, ha a kisgyermek megízleli a finomabbat, a natúr péphez kevesebb kedve lesz – vélekedett Szőkéné Székely Erzsébet szolnoki körzeti védőnő.