A veszélyes anyaggal foglalkozó ipari üzemeket évente ellenőrzik

Felzúgtak a katasztrófára figyelmeztető szirénák a közelmúltban Szolnokon, az Álmos és Verseghy utak mentén. Szerencsére semmi baj nem történt, csak egy feltételezett ipari balesetet szimuláltak.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve, idén is megtartották Szolnok ipari veszélyeztető hatásainak csökkentése érdekében a katasztrófavédelmi gyakorlatot – tudtuk meg Szolnok város hivatalos Facebook-oldaláról.

Ennek során Szolnok és az elhárításban érintett hivatásos szervek, vagyis a katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentőszolgálat együttesen gyakorolták az esetlegesen kialakuló kritikus katasztrófa-helyzetek elhárítását, és következményeinek csökkentését.

Németh Ádám megyei katasztrófavédelmi szóvivő hírportálunknak elmondta, Magyarországon a katasztrófavédelmi törvény szabályozása alá tartoznak azok az ipari létesítmények, amelyek adott mennyiséget meghaladó, jogszabályban meghatározott veszélyes anyaggal vagy anyagokkal foglalkoznak. Természetesen ezeknek az üzemeknek is számolniuk kell balesetek bekövetkezésével, és fel kell készülniük azok károsító hatásainak mérséklésére, valamint a megelőzésre.

– Magyarországon a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek létesítését, illetve azok működésének megkezdését is a katasztrófavédelem engedélyezi – fejtette ki a szóvivő. – Ezen eljárás során kell elkészíteni az üzemeltetőnek azokat a védelmi terveket és biztonsági dokumentációkat, amelyek az üzemi balesetek káros hatásainak mérséklését szolgálják. Emellett meghatározzák a balesetek megelőzésére szolgáló intézkedéseket is, mint a különféle érzékelők beszerelése és lezárások kialakítása.

– Ilyen dokumentum például a súlyos káresemény-elhárítási terv, a biztonsági elemzés és a biztonsági jelentés. Ezekben pontosan meghatározzák az intézkedések megtételéhez szükséges személyi és tárgyi feltételrendszert. A hatóság évente, illetve szükség esetén soron kívül is ellenőrzi ezeket az üzemeket, kirívó szabálytalanság esetén pedig időlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja a működésüket a veszélyeztető hatások megszüntetéséig – tette hozzá a szóvivő.

Németh Ádám arról is beszélt, hogy egyes veszélyes üzemek környezetében lévő településeknek úgynevezett külső védelmi tervet kell készíteniük, amelyben azokra a károsító hatásokra kell intézkedéseket tenniük, amelyek a létesítmény környezetében élő lakosságot közvetlenül veszélyeztethetik, illetve a dokumentum erre vonatkozó feladatokat is tartalmaz.

A külső védelmi terv készítésére kötelezett településre vonatkozóan a katasztrófavédelem a polgármesterrel egyetértésben lakosságtájékoztató kiadványt állít össze. Ez tartalmazza az adott településre vonatkozó veszélyeztető hatásokat, illetve a lakosság feladatait. Mindez az érintett önkormányzat internetes oldalán is elérhető, valamint az adott veszélyes üzem biztonsági dokumentációjának kivonata megtalálható a polgármesteri hivatalban is.

A polgármester a biztonsági dokumentáció közzétételét követően köteles közmeghallgatást tartani új üzem létesítése, illetve egy korábbi üzem tevékenységének jelentős változása esetén.

Szolnokon a Kabóca is használható

Ha esetleg Szolnokon a város lakosságát is érintő ipari baleset történne, egy harmincöt végpontból álló lakossági riasztórendszer hívná fel a figyelmet a veszélyre, amelyből öt nem csak szirénajel, hanem élőbeszéd továbbítására is alkalmas. Mindezeken túl a megyeszékhelyen a „Kabóca” fantázianevet viselő mobil tájékoztató eszközön keresztül is meg lehet szólítani a lakosságot. Ezeket kiegészítve, a megyeszékhely médiaszolgáltatói is azonnal közzéteszik a közérdekű közleményeket saját csatornáikon keresztül.