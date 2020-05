A veszélyhelyzet idején előtérbe helyezik a távmeghallgatásokat

A koronavírus-járvány lényeges változásokat hozott az emberek életében. A hatékony védekezés érdekében elrendelt intézkedések számos intézmény munkáját érintették. Hogyan zajlik most az ügyintézés megyénk bíróságain? Tartanak-e tárgyalásokat? Lehet-e új eljárásokat indítani? Nem tartanak-e az ügyek elhúzódásától? Egyebek mellett ezen témákról kérdeztük Kissné dr. Szabó Juditot, a Szolnoki Törvényszék elnökét.

– Sok állampolgár manapság nincsen tisztában vele, hogy megállt-e az élet a bíróságokon.

– A bíróságok a veszélyhelyzet ideje alatt is folyamatosan működnek, és változatlanul mindent megtesznek annak érdekében, hogy időszerű és megalapozott ítélkezést folytassanak.

– Milyen változásokat hozott a járványhelyzet?

– Jelentős változás, hogy fő szabály szerint az ügyfelek nem léphetnek be a bírósági épületekbe. Mindez érdemben nem érinti az olyan, egyébként is tárgyaláson kívül intézendő ügyek vitelét, mint a végrehajtási, a csőd- és felszámolási eljárás, valamint a cégek és a társadalmi szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos eljárások.

– Újdonság azonban, hogy azokban az ügyekben, melyekben a bíróság normál esetben tárgyalást tartana, most írásban érintkezik az ügyfelekkel. Továbbá, ha a jogszabályok ezt lehetővé teszik, tárgyaláson kívül folytatja le az eljárást, így szerzi be a bizonyítékokat, és ezáltal számos esetben ügydöntő határozatot is hozhat. Azokban az ügyekben pedig, melyekben elkerülhetetlen, hogy személyes meghallgatást tartson, ezt elsődlegesen, kifejezetten erre a célra kialakított tárgyalótermekben, távmeghallgatás vagy videótelefonálásra alkalmas programok útján végzi.

– Ez csak akkor lehetséges, ha az ügyfél otthonában maga is rendelkezik az ehhez szükséges számítógéppel és internetkapcsolattal. Hagyományos értelemben vett személyes meghallgatásra csak ezek hiányában, szigorú tárgyalótermi biztonsági protokoll megtartása mellett kerülhet sor.

– Melyek azok a konkrét esetek, amelyekben a veszélyhelyzet ideje alatt is tárgyalást tart a bíróság?

– Amennyiben valakit őrizetbe vesznek, a bíróságnak hetvenkét órán belül döntenie kell az illető szabadon bocsátásáról, le kell őt tartóztatnia, vagy bűnügyi felügyelet alá kell helyeznie. Ezen ügyekben most is muszáj ülést tartani. Ahogyan a családon belüli erőszak miatt, megelőző távoltartást kérők ügyeiben is meghallgatást kell tartani. A szabálysértés elkövetésén tetten ért, és a rendőség által gyorsított szabálysértési eljárásban bíróság elé állított személyek ügyeiben pedig most is tárgyalni kell – csak hogy néhány példát említsek. Ugyanakkor a fertőzésveszély csökkentése érdekében ezeket az üléseket, tárgyalásokat szigorú óvintézkedések mellett, lehetőség szerint távmeghallgatás útján végezzük.

– Lehet-e új eljárásokat, pereket indítani?

– Természetesen igen. Folyamatosan érkeznek hozzánk a vádiratok és a keresetlevelek. Ehhez kapcsolódóan arra kérjük az ügyfeleket, hogy a beadványaikat a fertőzésveszély elkerülése érdekében, lehetőség szerint elektronikus ügyfélkapun keresztül szíveskedjenek a bíróságokhoz eljuttatni. A bírósági gyűjtőládákban elhelyezett és a postai úton benyújtott iratok ugyanis egy hétnapos iratkarantént követően kerülhetnek csak a kollégák elé.

– Nem tartanak-e az ügyek elhúzódásától?

– A bíróságok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az ügyek folytatását ne hátráltassa a veszélyhelyzet. Az eljárási kódexek által biztosított eljárásgyorsító rendelkezések és a legmodernebb technikai eszközök alkalmazásával nap mint nap ezen dolgozunk.

– Hogyan érinti a veszélyhelyzet a közigazgatási és munkaügyi ügyeket?

– A Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, hasonlóan hazánk valamennyi közigazgatási és munkaügyi bíróságához, ez év április 1-jén megszűnt. A korábban a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által tárgyalt munkaügyi ügyekben immáron a Szolnoki Törvényszék, míg a közigazgatási ügyekben a Debreceni Törvényszék jár el, amiről minden ügyfelet írásban tájékoztattunk.