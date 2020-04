A veszélyhelyzet idején is várják a véradókat megyénkben

A vérellátás folyamatosan feladat, ugyanis az emberi vér semmi mással nem pótolható. A kialakult járványhelyzetre való tekintettel a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete által külső helyszínekre szervezett véradások egy részét lemondták, így újabb helyszínekre tervezik azokat.

– Egyre több intézmény és munkahely mondja le elővigyázatossági okokból a területére szervezett véradásokat, de továbbra is a folyamatos ellátás a feladat. Az egészségügyi intézmények igényeit fedezni kell – hangsúlyozta Juhász Éva, a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének igazgatója.

Az Országos Vérellátó Szolgálat is megtette a szükséges intézkedéseket, ezek figyelembe vételével működik a véradások szervezése.

– Szükség van a véradásra, az nem kérdés – emelte ki az igazgató, majd hozzátette, hogy ezt két intézkedés is alátámasztja. – Amikor a művelődési házakat és közösségi tereket bezárták, az a külső helyszínre szervezett véradásokat érintette. A tiszti főorvos állásfoglalása alapján viszont van egy ajánlás, amely a véradást kivételként említi.

– Ezen célból ki lehet nyitni a közművelődési intézményeket, így szerveztünk Rákóczifalvára és Kunszentmártonba, de a Kunságba is egy-egy alkalmat. Emellett a kijárási korlátozás kapcsán is különösen indokolt esetnek számít – így kivételt képez –, ha valaki véradásra indul – összegezte.

Több tévhit is terjedt az interneten a véradások és a koronavírus-szűrés kapcsán.

– Mivel a koronavírus transzfúzióval nem adható át, a vérkészítményeink biztonságosak. A véradókat nem szűrjük koronavírusra, ilyen szándékkal senki ne jelentkezzen véradásra – nyomatékosította Kántor Katalin, az Országos Vérellátó Szolgálat kommunikációs munkatársa.

– A véradás helyszínére csak azok léphetnek be, akik megfelelnek a feltételeknek. Az előzetes szűrés során több kontrollkérdésre kell válaszolni, a feltételekre vonatkozóan minden információ megtalálható a Vöröskereszt honlapján – részletezte Juhász Éva igazgató.

Csökkentették a személyes kontaktusok számát és szabályozzák az egy légtérben tartózkodók számát is, betartatják a másfél méteres távolságot. A gyakori szellőztetés és szabályos kézfertőtlenítés mellett gumikesztyűt és szájmaszkot is használnak a szakemberek. Ha a későbbiekben indokolttá válik, a véradásra jelentkezők számára is biztosítja majd a felszereléseket az OVSZ.

A szabályozások napról napra változnak, igazodva a járványhelyzet súlyosságához, de a véradások alkalmával törekednek a kockázat minimalizálására. Bátorítják a véradókat, aki teheti, jelentkezzen, hiszen a betegek élete vagy felépülése múlik rajta.

– Ahogy a közleményekben is szerepel, vannak prioritások. Elsődlegesen a sürgősségi ellátásra biztosítják a vérkészítményeket, de természetesen az egyéb betegek felépüléséhez is szükség lehet vérre – mondta.

– Aki egészségesnek érzi magát, jöhet bátran, és vannak is vállalkozók, a lemondott véradásokat próbáljuk új helyszínen pótolni. Egyéb esetben a jelentkezőket a Szolnoki Területi Vérellátóba irányítjuk – emelte ki az igazgató.

– A járvány idejére vonatkozó protokollnak megfelelően a véradókat belépés előtt megállító tábla fogadja, amely tájékoztatja őket a járvánnyal kapcsolatos véradásra való alkalmasságról, illetve a belépési feltételekről. Természetesen csak azok léphetnek be a donorfelvételi térbe, akik a kritériumoknak megfelelnek – tudatta megkeresésünkre Kántor Katalin, az OVSZ munkatársa, majd hozzátette, a szolnoki állomáson meghosszabbított nyitvatartással várják a véradókat.

A Vöröskereszt Karcagi Területi Szervezete csütörtökre ötven kisújszállási többszörös véradónak küldött ki értesítést az aznapi véradásra. Mint Orvos Anetta, a karcagi szervezet képviselője elmondta, a veszélyhelyzet óta kicsit óvatosabbak lettek a véradók, az idősebbek kevésbé mozdulnak ki otthonról, inkább a fiatalok jönnek segíteni, ahogy ezt most Kisújszálláson is tapasztalták.

Szerencsi Károly 51. alkalommal jött, és segített. Első véradása még a katonaság idején volt, 18 évesen. Azóta azonban immár 24. éve segít másokon, s ha hívják, irányított véradáson is részt vesz. Szerencsére még családjában nem volt szüksége senkinek vérre, de amióta véradó lett, példáját látva párja és édesapja is véradó, s most a 18 éves lánya is várja, mikor jöhet majd először.

– Nagyon jó érzés, hogy tudok másoknak segíteni, s most ebben a veszélyhelyzetben még nagyobb szükség van a vérre – mondja a fiatalember, aki szeretne százszoros véradó is lenni, ezért próbál egészségesen élni, étkezni, s a stresszt elkerülni, bár utóbbi most nehéz.