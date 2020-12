A vevőknek nem okozott gondot a vásárlási idősáv

Az élelmiszerüzletekben, drogériákban és gyógyszertárakban ismét bevezették a vásárlási idősávot. A jelen intézkedések betartására leginkább a fiatalabb korosztálynak kell figyelnie, a boltokban ugyanis 9 és 11 között nem tartózkodhatnak a hatvanöt év alattiak. A szolnoki élelmiszerüzletekben eltérő tapasztalatokról számolnak be.

Az egyik bolthálózatnál úgy látják, tavasz óta elmondható, hogy kezdenek hozzászokni az emberek a korlátozó intézkedésekhez. Alapvetően a vásárlási idősáv sem újdonság, abban viszont eltér a jelenlegi szabályozás a korábbiaktól, hogy csak a kijelölt védett idősávra kell odafigyelni. A boltok életében könnyebbség, hogy a hatvanöt év felettiek ezen túl is vásárolhatnak.

Az alig egy hete bevezetett vásárlási idősáv külön időszakokat jelölt ki hétköznap és hétvégén. Míg a munkanapokon kilenc és tizenegy, addig a pihenőnapokon nyolc és tíz óra között nem tartózkodhatnak a boltokban a hatvanöt évnél fiatalabbak. A szolnoki piacra ugyancsak más szabályok vonatkoznak, ott egész héten a nyolc és tíz óra közötti időpontot tartják fenn a szépkorúaknak. Az első héten bizonytalanság övezte azt is, hogy mely üzletekre vonatkozik a korlátozó intézkedés. Az élelmiszerboltokban, illetve olyan üzletekben, ahol élelmiszert is lehet vásárolni, valamint a drogériákban és gyógyszertárakban kell figyelnünk a vásárlás időpontjára.

– Nagyon nehéz követni, mikor hova lehet menni és hova nem, pedig igyekszem betartani a nekünk kijelölt idősávot. Kétnaponta járok vásárolni a piacra és a környező kisboltokba, inkább kilenc óra körül szoktam ideérni – mondta a szolnoki piac bejáratánál a hetvenéves Kiss Erzsébet, aki egyébként mindig korábban ért az üzletekbe.

– Reggel már öt órakor ébren vagyok, eszek valamit és hatkor már itt szoktam lenni, hogy meg tudjam főzni az ebédet időben. Mostanában még inkább bekapcsolom a tévét és várok, hogy ne érjek ide túl korán – mesélte.

A hatvanöt év felettiek egy része viszont kihasználja a szabadságot, és a délutáni nagyobb forgalomban tér be az üzletekbe.

– Kilenc és tizenegy között szinte senki sem jön be hozzánk, a környékbeli építkezéseken dolgozó munkások reggel megkávéznak és csak ebédidőbe jönnek vissza. Korábban azért a délelőtti órákba is be-betértek. Az idősek viszont jönnek egész nap – számolt be tapasztalatairól egy belvárosi kisbolt eladója.

A COOP Szolnok Zrt. százötven üzletét figyelembe véve nem érezhető nagyobb fennakadás.

– Bár rövid idő telt el, de azt tapasztaljuk, hogy az idősebbek élnek is a lehetőséggel, és a kijelölt időszakban indulnak vásárolni – tette hozzá. Minden település más, eltérőek a vásárlási szokások, és a tipikus időszakok, amikor a többség a boltba megy vásárolni.

– Befolyásolja a forgalmat az is, hogy éppen melyik iskolában van digitális oktatás, hiszen az egy-egy intézmény közelében lévő üzlet esetében zömmel a reggeli csúcsidőszakban jelent kevesebb vásárlót – fogalmazott. Kiegészítette: a vásárlás és kereskedelem szempontjából ünnepi időszakban vagyunk, amelynek forgalomnövelő hatása is lehet.