A világpolitika összefüggéseiről beszélt a megyeházán Nógrádi György

Hétfőn este a Tiszaparti Esték vendége volt Nógrádi György. Az ismert biztonságpolitikai szakértő „A három globális játékos és Európa” címmel tartott előadást a megyeháza dísztermében.

Mondandójában kifejtette, korunk világpolitikáját három kulcsszereplő, az Egyesült Államok, Kína és Oroszország uralja. – Az Egyesült Államoknak elképesztő fölénye van a világ minden területén, ideértve a műholdas hírszerzést is… – tette hozzá a szakértő. Aki ezután nemzetközi katonai kérdésekről, és az amerikai külpolitika aktualitásairól számolt be hallgatóságának.

– A NATO kérése, miszerint huszonnyolc állama a GDP két százalékát költse hadi kiadásokra, nem mindenütt valósul meg. Ezt csupán az amerikaiak, a britek, a görögök és az észtek teljesítik – emlékeztetett.

Nógrádi György hangsúlyozta, az amerikaiak Obama elnökségének utolsó két évében három stratégiai kérdést tűztek napirendre. Egyrészt az új Európa-politikát, mely alatt Ukrajnát értették. Másrészt a Közel-Kelet-politikát, harmadikként pedig az új világpolitikát. Mindemellett viszont az amerikaiak komoly dilemmája lett Kína, mint a második „globális játékos”.

A távol-keleti állam ugyanis nem fogadja el a ma fennálló világrendet, szárazföldi határait viszont már igen. Ez azonban azt jelenti, nem tűrik el, hogy megkérdőjelezzék az ország szárazföldi határait. Azaz Tibetet továbbra is Kína szerves részének tekintik. Megtudtuk, Tibet alatt található a kínai édesvízkészlet egyharmada. Így többek közt emiatt is különösen értékes az ország számára a terület. Tart Kínától Japán is, mely jelenleg nagy erőkkel fegyverkezik.

– A harmadik meghatározó szereplő a világban Oroszország, melynek fő ereje a kőolaj, a földgáz és a hadsereg – folytatta Nógrádi György. Majd emlékeztetett, az orosz GDP az olasszal említhető együtt. Ezzel párhuzamosan pedig az ország ebben az időszakban gazdasági mélyponton áll.

Az eseményen az ukrán konfliktusról is szó esett. A szomszédos országban zajló állapotokról megtudtuk, igencsak borúsak a kilátások. Ukrajnában ugyanis átlagosan napi 20-35 katonai összecsapás zajlik, melyek súlyos gazdasági következményekkel járnak. Emellett a nagy mértékű korrupció is komoly gondot jelent.

A biztonságpolitikai szakértő szerint a jövőben két másik krízis is problémákat idézhet elő Európában. – Az egyik ilyen számomra a Balkán, mert úgy gondolom, nem ért még véget az ottani válság. Aztán pedig ott van a migráció is. Utóbbi kérdésben egyetlen megoldás létezik, méghozzá a schengeni külső határok védelme… – vélekedett Nógrádi György.