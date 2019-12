A Vöröskereszttől és közösségi összefogásból jutott ajándék

Megajándékozták a gyerekeket a falu karácsonyi ünnepségén. Támogatásoknak, felajánlásoknak köszönhetően az összes falubeli gyereknek jutott csomag a fenyőfa alá 14 éves korig.

Balaton Mária művelődésszervező elmondta, rengeteg játékot kaptak a Vöröskereszt szolnoki szervezetétől, de a lakosoktól is nagyon sok adomány érkezett be felhívásukra, megunt, fölöslegessé vált játékokat, mesekönyveket hoztak be szülők vagy nagyobb gyerekek. A játékok jó állapotban voltak, nem egyet korábbi gazdája még ki sem bontott.

A csomagokat névre szólóan állították össze. A 0–3 éves korosztálynak a védőnő tanácsa alapján válogatták össze a csomagba valót. Nagyobbaknál óvónőkkel és tanárokkal konzultálva, a gyermek érdeklődéséhez igazodva készítették össze az ajándékot. A nyugdíjasklub tagja, szülők, pedagógusok, a faluház munkatársai is segítettek elkészíteni az összesen 225 darab csomagot. A 7–8. osztályosoknak pedig mozijegyeket ajándékoztak, amit az iskolaigazgató vett át Nagy Richárd polgármestertől.