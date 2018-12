Adatbiztonság: megyénk cégei sem elég óvatosak

Az informatika áthatja életünket, ma már nehezen tudnánk meglenni a technika vívmányai nélkül. Így vannak ezzel a vállalkozások is. A számítógépek üzleti titkok tudói, adatok őrzői. Az adatbiztonságra azonban még ma sem ügyelünk eléggé. Nem kivétel ez alól megyénk sem.

Tamás egyéni vállalkozóként régebben mindenen spórolt. A számítógép védelmén is.

– Egyszer azt vettem észre, hogy az adatbázisban tároltakkal valami nem stimmel, rosszak a címek, nem is rendeltem olyat soha, ami nagy tételben itt-ott szerepelt… Kiderült, valaki betört a gépbe, és összevissza átirkálta, amit én felvittem. Biztos jó poén volt neki, nekem kevésbé, de innentől vettem fizetős víruskeresőt – hangoztatta a szolnoki fiatalember.

– A cégeknél általában figyelnek a számítógépek védelmére, de amíg egyszer jól meg nem járják, nem veszik túl komolyan a veszélyeket – mutatott rá Tekse Zsolt, a szolnoki Team Computer Számítástechnikai Team Bt. egyik ügyvezetője.

– Sokszor előfordul még mostanság is, hogy nincs vírusvédelem. Vagy nincs olyan biztonsági mentés, ahonnan vissza tudnák állítani az elveszett adatokat. Egy ötven-hatvan számítógéppel rendelkező cégnél például egy e-mailben érkezett vírus lekódolta a szervert. Náluk szerencsére volt olyan mentés, amiről vissza lehetett állítani.

M. Attiláék vállalkozása tavaly azonban nem volt ilyen szerencsés.

– Nem volt korlátozva, hogy irodistáink a céges e-mailt mire használhatják, mire nem. Egyik lány nagyon szereti a humoros prezentációkat, amit gyakran kapott saját címére, és átküldte a kollégáknak a cégesre. Pechünkre, az egyik vírusos volt, a védelmi szoftver meg nem jelzett be.

– Az üzletfelek meg engem hívogattak, hogy miféle értelmetlen üzeneteket küldözgetünk mi húszasával… persze, a vírus volt, őket is megfertőzte. Az informatikusunk leirtotta, de egy csomó nem mentett levél és cím odalett. Szigorítottunk is a levelezési szabályokon! – mesélte a tulajdonos.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Nagyon jellemző ma is, hogy nem fordítanak kellő hangsúlyt az informatikai adatvédelemre, és nem is csak a kisebb cégek. Talán a régebbi vállalkozások jobban odafigyelnek, valamint a fiatalok – mutatott rá Ádám Csaba, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) megyei szervezetének elnöke, akinek szintén egy informatikai vállalkozása van.

– Még most is kevesen ismerik fel, hogy a mai világban a legnagyobb értéket az a logikai adathalmaz képezi, amit a számítógépeken tárolnak. Még mindig ott tartanak, hogy az értéket a cég megvásárolt gépei, berendezései jelentik, ezeket igyekeznek megóvni.

– Pedig az adatok elvesztésével piacot is veszít a vállalkozó, és a veszteség nagyobb lehet, mint a berendezések, gépek értéke. Régen elég volt az, hogy a merevlemezt jelszóval, víruskereső programmal védik, ma viszont már sokkal összetettebb veszélyforrásokkal kell szembenézni, ami nagyobb odafigyelést igényel a felhasználóktól is.

– Gondoljunk azokra az e-mailekre, melyek nagy szolgáltatókénak álcázott weboldalakra vezetnek! Jön egy üzenet, olyan szövegel, hogy például feltörték a fiókját, változtassa meg a jelszavát. Elég, ha siet az illető, nem figyel, nem gondol bele, hogy gyanús a dolog, gyorsan odakattint, begépeli az új jelszót, és már meg is van a baj.

– Volt, hogy egy bank nevében kapott levelet az illető, kérték az adatait, meg is adta az illető. Közben az álcázott weboldalon megadott adatait a csaló beírta a bank valós oldalán, és le is vett hat-hét millió forintot az illető számlájáról.

– Szerencsére elkapták az illetőt, meg is kapta a büntetését, az ügyfelet is kártalanították. De egy óvatlan kattintással trójai- vagy zsarolóvírusokat is elszabadíthatunk – hívta fel rá a figyelmet.

Elmondta, a legtöbben úgy vélik, megfelelően védik a számítógépes adatokat. De közben soha nem próbálta még meg, működik-e a visszaállítás, soha nem végzett még el egy informatikai stressz tesztet, és csak amikor megtörténik a baj, akkor jön rá, hogy a szerver már két éve betelt, nincs hely a biztonsági mentéshez, vagy a visszaállítás nem működik, vagy nem tudja megcsinálni.

Durva károkat okozhat akár egyetlen fertőzés is

Ádám Csaba elmesélte, egy gazdasági szakember például úgy járt, hogy a kapott gyanús eredetű e-mailre kétszer rákattintott, és olyan vírust szabadított el, ami az egész céget végigfertőzte, huszonnégy órás teljes informatikai kiesést eredményezve.

Szerencsére helyre tudták állítani a rendszer működését; egy ötmilliárd forint összbevételű cégről volt szó. De találkoztak olyan esettel is, ahol a vírusfertőzés után a cégvezető azt mondta, hogy akár be is zárhatja a boltot.

A telefonoknál is vigyázni kell, mint a példa mutatja. Egy kozmetikai vállalkozás mobiltelefonjára telefonszolgáltató nevében érkezett üzenet, mondván, megtámadták a telefonját, ezért kattintson ide meg oda. Megtette, de sajnos egy trójai vírus volt, és az összes ügyfél adatai odalettek, semmi nem maradt a telefonon.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS