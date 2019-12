Adományokat gyűjtenek a könyvtárban

Szombatig várják az adományokat a Verseghy Ferenc Könyvtárban.

– Hagyományosan az ünnepi könyvhéten szoktunk gyűjtést szervezni, akkor kimondottan csak könyveket. Most feleslegessé vált, használt, de még jó állapotú játékokat is várunk a Verseghy mellett a Hild Viktor és a Szandaszőlősi fiókkönyvtárban is – részletezte Czakóné Gacov Katalin intézményigazgató, majd kifejtette, hogy az adományokat a jövő hét folyamán adják át a Roma Esély, Kulturális, Oktatási és Szociális Egyesület vezetőségének.