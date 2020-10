Adományokkal csapott le a Plüss Kommandó a szolnoki kórházra

Babafészek, plüss ölelőkezek, J alakú babatámasztók, ultrahangozható sapkák, mosható lepedők, fészekátkötő sál és textil babaszemüvegek. Pénteken a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet aulájában adták át a koraszülöttek ellátását segítő babafészek egységcsomagokat .

A Plüss Kommandó Koraszülött Hadműveletével a magyarországi koraszülött osztályok megsegítését tűzték ki célul. Az alap elgondolás az volt, hogy a plüss hat az idegrendszeri fejlődésre. Használt plüss állatokat gyűjtöttek, melyeket fertőtlenítés után eladtak. A bevételekből készítették az inkubátortextileket. Eddig tizennégy kórházba jutottak el, további kilenc támogatását tervezik.

– A textilek több évtizedes problémára jelenthetnek megoldást, hiszen eddig nem léteztek szabványosított formában olyanok, amik növelték volna az inkubátorban a babák biztonságérzetét. A megálmodott eszközöket a Semmelweis egyetem orvosainak segítségével dolgoztuk ki – emelte ki az átadó ünnepségen Nyilka Ildikó, az Alapítvány az Alapítványokért kuratóriumi elnöke.

Hazánkban nyolcezer koraszülöttből ötezer intenzív ellátást igényel. Nemcsak az orvosi kezelés, hanem a komforteszközök is fontosak. A jelen adomány megteremti azt a környezetet, ami a méhben átélt állapotokhoz hasonlít, hozzájárul a kezelések sikerességéhez.

– Másfél millió forint értékben hoztunk saját tervezésű, új, magyar, innovatív koraszülött babafészek csomagokat, amelyek sokat fognak segíteni az itt dolgozóknak a picik ellátásában – közölte a kuratóriumi elnök, aki személyes érintettsége folytán, maga is küldetésének érzi a koraszülött gyermekek megmentését.

– A koraszülöttek sérülékenyek, sokszor az egyszerű érintést is fájdalomként érzékelik a fejmozgatás kapcsán az agy is mozdul a vérkeringés is más lesz, mindenféle beavatkozást minimálizálni kell. Csak a legszükségesebb ingereket szabad alkalmazni, ezt segítik például az ulrtahangozható sapkák is – mondta az adományról dr. Retkes Tamás, a Hetényi Géza kórház Csecsemő- és Gyermekosztályának osztályvezető főorvosa.