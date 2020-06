Adományokkal vészelte át a nehéz időszakot a szolnoki állatotthon

Bizakodó, kíváncsiskodó szempárok követik az ember lépteit a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány telephelyén. Az átható kutyatekintetek eltérő sorsokról mesélnek. Ahány kutya, annyi történet, de szereplőik egyben megegyeznek: szeretetre, törődésre vágynak.

Már reggel nagy a sürgés-forgás a csahosok körül. Az épületben minden lakó külön helyiségben kap szállást, kint a kennelekben szintén. Persze akadnak elválaszthatatlan társak, akiket csak együtt lehetett elhelyezni.

– Itt, az épület előtt a kölykök éppen levegőznek. Ameddig bent takarítunk, ők az elkerített részeken játszanak. Féléves, pár hónapos és pár hetes apróságok is vannak – magyarázza Keskenyné Dobos Krisztina, az állatotthon vezetője, aki közben már rohan is az egyik helyiségbe. Fontos feladat következik. A múlt hónap elején került hozzájuk egy vemhes szuka, itt adott életet a kölykeinek. A kicsik már fogyaszthatnak szilárd élelmet.

– Ez nagyon jól jön a mamának is, kissé hadilábon áll az anyatejjel. Ő most éppen lazít odakint egy kicsit, mi pedig megetetjük ezt a huncut fészekalját – a szorgos kezek gondosan előkészítik a kölyök tápszert, amihez szilárd tápot is kevernek. Szigorúan egyforma tálak, egyforma mennyiséggel. Gumikesztyű, lábzsák, majd nyílik az ajtó, Krisztina egyesével szedi össze az izgatott apróságokat, majd egy erre a célra szentesített szállítódobozba helyezi őket. Pillanatok alatt felfalnak mindent. Majd rohan is tovább, miközben kolléganői szintén sürögnek-forognak a telepen.

– Általában már nagyon korán itt vagyunk, sőt a férjem éjjel is, ő felügyeli a rendet, az állatokat. Az egyik szobában alszik, a megfigyelésben pedig társa is van, persze rá csöppet sem vagyok féltékeny – meséli mosolyogva, közben bemutatja Bocit, a békés óriást. A pitbull komolyan veszi a feladatát, remek őrszem. És belőlük akad még itt jó néhány.

– A nap nagy részét kiteszi az ellátásuk, a takarítás, az etetés. Közben pedig bármikor érkezhetnek új lakók. Vagy éppen telefonon jön a segítségkérés. Sőt! Néha leginkább olyan helyzetekben kell helytállnunk, amikre egyáltalán nem számítunk – mondja sejtelmesen, miközben bemutatja a menhely egyik igen különleges lakóját. Csodakutyaként emlegetik Hollyt, a három hónapos fekete apróságot. Életvidám, aktív kiskutya, eltekintve attól a ténytől, hogy teljesen vak és a mozgásában is akadnak hiányosságok. A hallása és szaglása azonban teljes mértékben pótolja az említett érzékszervet.

– A gyepmesterünk kapta a hívást május elején, valaki a szolnoki vasúti síneken észrevett egy alom élettelen kölyköt. Nem részletezném a látványt. A férjem is elkísérte a kollégát, amikor megkezdték a tetemek begyűjtését, az egyik pici megmozdult. Ő volt Holly – idézi fel a rémes pillanatokat Krisztina. Az állatotthon jelenleg egy budapesti állatklinikával áll szerződésben, azonnal oda szállították a kis túlélőt. Komoly harc indult az életéért, szerencsére nem hiába.

– Sok mindenre rácáfolt, napról napra fejlődik a maga kis módján. Járni a gyepmesterünk tanította meg, már a pórázzal ismerkedik. Kivételes kis jószág! Az ő története szintén egy a sok közül, ami erőt ad nekünk. Minden napra jut sírás és nevetés is. Napi tizenkét órát vagy még többet töltünk itt, de megéri – összegzi a vezető. A nehézségekből pedig kijut bőven, nemrégiben megszorultak a forrásaik, így a közösségi oldalon kértek segítséget tápok, élelem ügyében.

– Szerencsére sok a segítő szándékú ember, pillanatok alatt érkeztek felajánlások, melyeket ezúton is nagyon köszönünk!

Emellett az állatok egészségi állapotával kapcsolatban is kaptak támogatást. A budapesti klinika munkatársai három hete ingyenesen végeztek szívférgességtesztet minden egyeden.

– Sajnos vannak fertőzött állatok, tizenheten, az ő kezelésük megkezdőzött és tart. A többieknél pedig a megelőzésre koncentrálunk. Örökbefogadásnál természetesen ezeket a tudnivalókat is közöljük a gazdikkal – részletezi. Hozzáteszi, a vészhelyzet ellenére március óta ötvennyolc állat került szerető családhoz, ám jó néhányan vannak még, akik erre várnak.

Krisztináék a feladatok végeztével igyekeznek a kutyák szocializálására is minőségi időt szánni. A délután és kora este a játéké, a simogatásé és a tanításé.

– Ez nekünk is örömforrás, ráadásul hozzásegíti őket, hogy hamarabb legyen új gazdájuk – zárja gondolatait a vezető.