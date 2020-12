Adventi kalendárium lett az ablakokból több megyei településen is

Kinyíltak az első ablakok, kigyúltak az első fények, elkezdődött az advent. A várakozás időszakát kísérő programokat a járványhelyzet sajnos megtizedelte, a találkozások öröme így kisebb idén. Ezt az űrt szeretnék kitölteni több településen azzal, hogy élő adventi kalendáriumot „készítenek”. Minden nap egy újabb ház „öltözik” fénybe, s karácsonyra huszonnégy fénylő ablak hirdeti az ünnep eljövetelét. A szeretetteljes kezdeményezéshez több megyei település is csatlakozott.

– Sajnos nagyon sok programunk elmarad, ami ebben az időszakban már hagyomány. Ezért gondoltam arra, hogy csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez, élő kalendáriumot készítünk a településünkön – mondta el érdeklődésünkre Vágóné Horváth Mária. A nagykörűi művelődési ház vezetője szerint a mostani helyzetben ezzel sikerül megidézni az ünnep hangulatát, mindemellett egy kis izgalmat hoz az emberek mindennapjaiba.

– Aki kíváncsi, egy-egy délutáni séta alkalmával felfedezheti, kinek az ablaka világít éppen. Nem írtuk ki előre, melyik napon kinek díszeleg az ablaka – vagy épp a kertje, mert ilyen is lesz –, persze felvillanás után közzétesszük a közösségi oldalon is. Annyit elárulok, csatlakozott az iskola, az óvoda és a bölcsőde is, ezen intézmények is fénybe öltöznek, s a záróakkord a templomkert lesz – avatott be pár részletbe a művelődési ház igazgatója.

Szolnokon, a Kertvárosban is fénylik már néhány ablak

– Az ötlet két, a városrészben élő hölgytől származik, ők hívták fel a figyelmemet erre a lehetőségre, felvállaltam a szervezést, hiszen a legtöbb program, rendezvény is a közösségi házhoz köthető – mondta el az intézmény munkatársa. Szabó Andrea nagy örömmel számolt be arról, hogy a városrészben két nap alatt „elkapkodták a dátumokat” az ott élők.

– Az ötletgazdákkal ezért úgy vélekedtünk, hogy külön szervezünk egy kalendáriumot az alcsiszigeti résznek is. Vártuk a Holt-Tiszán túliak jelentkezését is, voltak érdeklődők, de ott még kiadó néhány nap – tette hozzá Szabó Andrea.

A Kertvárosban elsőként a közösségi ház fénye gyúlt ki, a városrész óvodáját is kivilágítják majd, és számos magánház ablaka öltözik majd fényárba karácsonyig. Vona-Gődér Krisztina és családja is részt vesz a szeretetteljes programban. Ahogy elmondta, „új lakóként” külön öröm és megtiszteltetés volt, amikor a szervezők csatlakozásra kérték. Boldogan mondott igent, s a családjával együtt izgatottan várják a napot, amikor sorra kerülnek.

– Üdvözlöm a kezdeményezést, melynek köszönhetően, ha egymástól távol is, mégis együtt örülhetünk az ünnep közeledtének. Szívet melengető látvány egy-egy kivilágított ablak. Mindenkinek nehéz és megpróbáltatásokkal teli az idei esztendő, ezért jó ez az összefogás, ami közelebb hozza az embereket egymáshoz. Őszintén bízom benne, hogy egy szép, új hagyomány veszi most kezdetét – hangsúlyozta a kertvárosi családanya.

Mezőtúron is sorra nyílnak az élő adventi kalendárium ablakai. Hogy melyik nap éppen hol, arról egy térkép „árulkodik”, amely a közösségi ház közösségi oldalán található. Aki felfedezi a fényt, fotót készíthet és közzéteheti, hogy megtalálta.