Ajándékgyűjtést és véradást is szerveztek a rendőrség egészségnapján

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrök élelmiszert és játékokat gyűjtöttek és adományoztak az ünnepek jegyében.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete még az év elején együttműködési megállapodást írt alá. A két fél már számos egészségfejlesztő és egészségmegőrző programot szervezett a rendőröknek és a rendőrségen dolgozóknak.

A megyei rendőrfőkapitányság 2018. december 3-án testi-lelki felüdüléssel, ajándékgyűjtéssel és véradással egybekötött komplex egészségnapot szervezett. A program szervesen illeszkedett és szorosan kapcsolódott a „Családbarát munkahely” projekthez.

A jótékony kezdeményezést az összes helyi rendőrkapitányságon is meghirdették erre a napra. A dolgozók átérezve az advent meghitt hangulatát, nem várt mennyiségben gyűjtöttek össze gyerekjátékokat, mesekönyveket, tartós élelmiszereket.

A felajánlásokat Dr. Urbán Zoltán rendőr dandártábornok, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője adta át Juhász Évának, a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet igazgatójának.

A főkapitány úr hangsúlyozta, hogy fontos a rászorulók segítése és örült, hogy ilyen formában a főkapitányság hozzá tudott járulni, hogy azok a gyermekek is ajándékhoz jussanak, akik nehéz körülmények között élnek.

A főkapitányság munkatársai ezen a napon nemcsak ajándékokat, hanem vért is adtak. A szervezők a munkatársaknak is kedveskedtek, hiszen a „boldogságpercek, boldogságórák” keretében a regisztrálók részt vehettek frissítő masszázson, energetikai kezelésen és jóga órán is – tudtuk meg a megyei rendőrségtől sajtóügyeletétől.

