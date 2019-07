Akár börtönnel is járhat a fecskék bántalmazása

Lakossági bejelentés alapján érkezett a túrkevei főtérre a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának munkatársa. A kö­zelmúltban egy járókelő fedezett fel a Petőfi téren tizenkét kis fecskét. Az állatok a fűben és a járdán hevertek.

Sajnos némi helyszíni vizsgálódás után kiderült, hogy az egyik közeli lakás ablakainál friss nyomok utalnak a fészkek eltávolítására. Ráadásul a „szülő” madarak az eset másnapján is folyamatosan keresték fiókáikat és hajlékaikat az említett helyeken. Hat szárnyas élte túl a megpróbáltatásokat, melyek számára a megtaláló az őrszolgálat kollégájának kiérkezéséig biztonságos körülményeket biztosított.

A szervezet az ügyben állatkínzás és természetkárosítás miatt tett feljelentést a rendőrségen. A kis fecskék szakszerű ellátás és néhány napos megfigyelés után visszatérhettek a szabadba. A még gondozást igénylő fiókákat olyan molnárfecskefészkekbe helyezték, melyekben hasonló korú utódok vannak, így gyakorlatilag nevelőszülőkhöz kerültek.

– Én mentem ki a helyszínre. Az állatokat, fészkeikkel együtt egy harmadik emeleti lakás ablakából távolították el. Az egyik lakó vette pártfogásába az életben maradt fiókákat, neki ezúton is köszönjük a gondoskodást! – nyilatkozta Monoki Ákos, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának természetvédelmi tájegységvezetője.

A szakember elmondta azt is, hogy az utódok kora nagyjából kéthetesre becsülhető. Néhány napig az őrszolgálat táplálta őket, hogy minél fejlettebben kerülhessenek az új családokhoz.

– Noha bevett szokás, hogy az elárvult példányokat hasonló korú fiókákat nevelő párok fészkébe helyezzük, attól még idegen beavatkozásnak számít – tette hozzá Ákos.

Tehát ez csak egy kényszermegoldás, ám a legtöbbször sikeres kimenetelű. A szóban forgó eset fiókáit megjelölték, hogy nyomon követhessék sorsuk további alakulását.

A történtekre a település polgármestere is reagált. Vida Tamás mélységesen elítéli az állatok bántalmazását.

– Magam is igazán kedvelem őket, nálunk otthon szintén fészkel egy pár, miattuk egy felújítást is elhalasztottunk. A város egyébként teljes mértékben madárbarát. A hivatal épületén például megközelítőleg hetvenöt fészek található! Ráadásul ezek a kismadarak a legkiválóbb természetes megoldást jelentik a szúnyogok gyérítésére – részletezte.

Azt is elmondta, hogy korábban a város fürdőjénél fészkelő állatok megmentéséért tettek komoly erőfeszítéseket. Egészségügyi szempontból kétséges volt, hogy a fecskefészkek maradhatnak-e a fürdő épületén.

A helyzet megoldására a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatával együttműködésben úgynevezett fecskepelenkákat telepítettek. Ezek a fészkek alatt rögzített deszkalapok könnyen tisztíthatóak és a madarak békéjét sem zavarják. A közel negyvennyolc, sárból tapasztott hajlék így továbbra is biztonságban maradt, a város és a látogatók legnagyobb örömére.

Sajnos a megye több településén is történtek hasonló esetek a közelmúltban. Általában a felújítási munkálatok a fő indokai a fészkek leverésének, ami egyúttal sok fióka pusztulásával is jár. A fecskék eszmei értéke példányonként ötvenezer forint.

Aki pedig bizonyíthatóan tesz kárt ezekben az állatokban, a pénzbírság mellett a börtönbüntetés lehetőségével szintén számolhat. Ez persze függ az okozott kár mértékétől és az elhullott madarak számától.

A témával kapcsolatban véleményt is írtunk, azt ide kattintva olvashatják.