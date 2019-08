Akár Ön is láthatja az utcán a fiatal festőművészt alkotás közben

Különleges kezdeményezéssel állt elő a fiatal festőművész. Pintér Zsolt a megyeszékhely különböző pontjain ragad ecsetet, és festi meg a jellegzetes helyszíneket. Eddig kétszer találkozhattak vele a járókelők, érdeklődve figyelték munka közben.

Ám ő ennél is tovább megy. Aki úgy érzi, készíthet vele közös fotót alkotás közben. Ezeket a képeket a közösségi oldalra feltöltők közül Zsolt kisorsol valakit, akinek elajándékozza a fotón szereplő művet.

– Ez tulajdonképpen egyfajta kapcsolódás a hellyel, a többi emberrel. Ráadásul számomra most egy fontos, új szakasz kezdete is. Korábban hosszú ideig a négy fal között alkottam. Leginkább éjszaka. Ilyenkor ugyanis odakint minden csöndes, az ember pedig sokkal elmélyültebb állapotba kerül. Ráadásul átértékeli az élet történéseit, az érzéseit is – magyarázza a művész.

Elmondása szerint a festés számára különleges élmény. A folyamat alatt kizárólag a születendő műre koncentrál. Nincs már szükség figyelemre a színek ki­keveréséhez-használatához, így lehet igazán szabad az alkotás folyamata. Ahogyan fogalmaz, minden „jön magától”.

Zsolt szenvedélye gyermekkorában kezdődött. Kisiskolásként a rajz volt a kedvenc tantárgya, tehetsége pedig meg is mutatkozott az órákon.

– Tízéves lehettem, amikor jeleztem a tanárnőnek, hogy szeretnék külön feladatot kérni. Az alapok untattak, gyorsan végeztem mindennel, szerettem volna komolyabb rajzokat készíteni. Persze kissé szemtelen stílusban közöltem az elképzelésemet! – jegyzi meg mosolyogva. Válaszul egy szék lerajzolását adta neki feladatba a tanárnő. A béke helyreállt, a kis művész alkotni kezdett és az óra végén elkápráztatta pedagógusát.

– Utána mindig valami egyedi dolgot kellett készítenem. Azt hiszem, ő karolta fel először a tehetségemet, sokat tanultam tőle és általa – idézi fel.

Később azután sokfelé vitte az útja, a rajzolás és festés pihenőidőt kapott. Egészen sokáig szunnyadtak az alkotó energiák. Csak a húszas éveiben kezdtek újra ébredezni.

– Nagyon rátaláltam, mondhatni ismét felfedeztem magamnak a festést. A legmeghatározóbb elemmé vált számomra – vallja meg Zsolt.

Olyannyira, hogy életformájaként tartja számon. Az alkotás minden alkalommal mást ad számára. Hozzáteszi, hogy az elmélyült állapotban történő festés nemcsak a figyelmet ejti rabul, de egyúttal feltöltődést is jelent.

– A kettősség nagyon jellemző az alkotó folyamatra, de pont ezt szeretem benne. Egy hajnalig készülő kép után néha csak állok előtte és figyelem, hogy igen, ezt én hoztam létre. Jó érzéssel tölt el, amit persze fáradtság kísér. Hát így van ez – részletezi Zsolt, aki egyébként számos témából merít ihletet. Érzések, gondolatok, pillanatok állnak a művek középpontjában.

Legtöbbször nagy méretben készülnek a képek. Hosszú ideig olajfestékkel dolgozott, most vízfestékre váltott, Szolnok utcáin is ezt használja. Zsolt egyedi nézőpontból mutatja be a helyszíneket, egyik képén például a Kossuth tér szerepel.

– Úgy szerettem volna megfesteni a helyet, ahogy én látom. Olyan érzésekkel, amiket itt élek meg. A felismerhető jegyeket megtartottam, de egységgé formáltam az egész képet. Azt hiszem, jól működik, a visszajelzések is ezt tükrözik – részletezi lelkesen.

Elárulja, hogy összesen tíz képet szeretne készíteni, hetente egyet-egyet, valamelyik véletlenszerűen kiválasztott helyszínen. Ezeket nem határozza meg előre, csak néhány nappal a tervezett festés előtt.

Zsolt egyébként igyekszik időről időre új helyzetekből ihletet meríteni. A tetoválások készítése ebben nagy segítségére van. A különleges művészeti forma a tehetség mellett megköveteli az igen nagy pontosságot is. Szerencsére a művész ennek sincs híján. Emellett komoly elveket vall az ilyen munkákkal kapcsolatban, hiszen műveit egy életen át viselik a vendégek.

– Tetoválás előtt kizárt az éjszakai festés! – szögezi le mosolyogva.

Kiállítást szerveznek műveiből a város TISZApART mozijában Jövőre tekinthetik meg az érdeklődők a művész képeit a szolnoki TISZApART moziban. Különleges munkákat gyűjtött össze erre az alkalomra, amelyeket ingyenesen tekinthetnek majd meg a látogatók. A kiállítás témája egy körforgást mutat be. Az emberi élet és a természet működését kapcsolja össze, azt az elvet sugallva ezzel, amely szerint: „minden egy”.

A cikk témájával kapcsolatban véleményt is írtunk, ezt ide kattintva olvashatja el.