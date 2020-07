Akár utcát is elneveznének Fekete Györgyről Besenyszögön

Emlékkiállítást rendeznének és akár utcát is elneveznének a nemrégiben elhunyt professor emeritus Fekete Györgyről, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnökéről, a Magyar Kultúra Napja és a Nemzeti Kulturális Alap megálmodójáról. Különleges kapcsolat fűzte a művészt a jászkunsági településhez, aki ha tehette, szeretettel látogatta meg a helyi rendezvényeket.

– Egy vizsolyi településkutató táborban ismerkedtünk meg – emlékezett vissza Molnár Melinda, a Vehiculum-Ház vezetője. – Akkoriban, a kétezres évek elején már a művelődési ház és a múzeumpedagógiai intézmény közös munkájának eredményeként összefogás jellemezte a kulturális életet a településen. Fekete György múzeumpedagógiai órákat tartott, sokat tanultunk tőle az interaktív kiállításokról is – elevenítette fel.

Fekete György különösen értett a gyermekek nyelvén, tapasztalatairól élményszerűen mesélt, így átadva a tudást a felnövekvő generációnak.

– Legelőször egy különleges építészeti tárlattal érkezett a településre, később egy 1989-es eredeti, magyar kultúra napi plakátot is hozott nekünk, amit azóta is őrzünk – tette hozzá Danyi Gyuláné, a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár vezetője. Kitért arra is, hogy a zalaegerszegi születésű művész jelentős hatással volt a város kulturális életére, értékeire.

– Még 2013-ban elismerő ajánlást adott Besenyszög várossá válásához – emelte ki Danyi Gyuláné. Hozzátette: mindig is fontos volt neki, hogy marandót alkosson. Iparművészettel kapcsolatos kiadványokkal és könyvekkel többször megajándékozta a besenyszögi könyvtár és a múzeum intézményeit.