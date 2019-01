Aktív lesz a Jászkunság idén az ismert jósnő, Merlin szerint

Megyei szinten pozitív változások várhatók 2019-ben a médium szerint. Fellendül a turizmus, gyarapszik a Jászkunság lakossága, és a sportban is szép eredmények várhatók. Azonban a fiatalok közül továbbra is sokan vándorolnak külföldre. A szolnoki médium az Új Néplap kérésére beszélt a jövőről…

– Valami monumentális építmény megnyitása várható idén – indította elemzését Merlin, az ismert szolnoki médium. – Ez lehet akár egy híd, egy gyár vagy esetleg egy lakópark is.

– A megyében több terv és előkészület is van, melyek már tavaly, illetve az előző években elkezdődtek. Ezek közül azonban csak egy-kettő fejeződik be 2019-ben. Az előkészületek nemcsak a gazdasági területet érintik, hanem az ipari, közlekedési területet is.

– Befejezések azonban külső hatások miatt csak a következő években várhatók, ezek a negatív befolyások pedig leginkább a nyári hónapokban lesznek jellemzőek. Ekkor elakadások lehetségesek, akár pénzügyi problémák, akár vállalkozói mulasztás miatt. De az időjárás is negatív hatással lehet a munkálatokra…

Merlin elmondta, az oktatással és az egészségüggyel kapcsolatban idén is lesznek ígéretek, de ezek közül kevés teljesedik majd be. Az egyéni adományok, alapítványok, vállalkozások segítsége az, aminek köszönhetően előrelépés lesz tapasztalható.

– A megye sportéletében egészen nyár közepéig jönnek majd a jobbnál jobb eredmények, főként fiatal sportolóktól – folytatta. – Nyár közepére kicsit elfáradnak fiaink, lányaink, de az év utolsó hónapjaiban is lesz még kimagasló eredmény.

Érdekes módon a gazdasági helyzettől függetlenül a megye lakossága gyarapszik majd 2019-ben. Ez nemcsak a születések számának emelkedésében lesz nyomon követhető, hanem sokan ideköltöznek.

Egyre többen kezdenek majd ingázni, de nemcsak a főváros és Szolnok között, hanem akár külföld és a megyeszékhely között is. Emellett sokan költöznek majd, otthont váltanak. Nemcsak külföldön telepednek le, hanem országon, városon belül cserélnek lakhelyet.

– A turizmus az előző évekhez képest idén kiemelkedően jól teljesít majd – hangsúlyozta a médium. – Több, színvonalasabb rendezvény várható, ebből adódóan több turista jön ide, és a támogatók száma is bővülést mutat. Sok új ötlet, terv születik majd, melynek megvalósítása nemcsak Szolnoknak hoz hasznot, hanem a megyének is.

Az év második felében a munka területén várható változás, például a fiataloknak több lehetőségük lesz a munkavállalásra.

– Összességében ebben az évben egy aktívabb időszak elé néz mind a megyeszékhely, mind a megye – summázta gondolatait Merlin.

– Az idei egy átmeneti év lesz, közben azonban a befektetések időszaka is. Mindazt, amit az elmúlt években megtanultunk, azt használhatjuk, amit esetleg elmulasztottunk, azt most pótolhatjuk, és új terveket szőhetünk.

Ez az év arra is nagyon jó, hogy új alapokat tegyünk le akár családi, párkapcsolati szinten is. Arra motivál minket, hogy ne a régi, gyerekes mintákat kövessük, hanem egy felnőtt, reális nézettel haladjunk tovább az utunkon.

Ehhez pedig kapunk egy lökést, hogy célirányosan menjünk tovább. Sokan munkahelyet váltanak majd. Több emberben megszólal a minőség iránti vágy a mennyiséggel szemben, és nem csak munkafronton, hanem a mindennapi életben is. Legyen szó vásárlásról, szakmai és baráti viszonyokról…

Végül, de nem utolsósorban párkapcsolati szempontból elmondható, hogy egy új korszak kezdődik mindenkinek. Ez nem azt jelenti, hogy a régieket le kell zárni. A meglévőket meg lehet erősíteni, de akár egy teljesen új, teljesen másba bele lehet kezdeni.

Sokan belefolynak majd a közügyekbe

– Ha az országot teljes egészében nézem, akkor az látható, hogy idén nagyon sok ember felébred – mondta Merlin. – Készülőben van egy átalakulás az emberek gondolkodásában.

– Akik nem akartak a politikával foglalkozni, még azok is belesodródnak. Egyre több az aggodalom és a félelem az emberekben, az elkövetkező években pedig ennek sokan hangot is adnak.

– A fiatalok közül továbbra is sokan külföldre vándorolnak majd, de olyanok is lesznek, akik hazajönnek. Az is látszik, hogy 2019-ben sok gyermek születik majd Magyarországon.

