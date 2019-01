Alkalmazással jelenthető a baleset utáni kár

Napok alatt a legnépszerűbb magyarországi alkalmazássá vált a január 8-án elindított digitális kárbejelentő, amelyet egy hét alatt több mint hatvankétezren töltöttek le az ekar.hu oldalról. Néhányan már használni is kényszerültek, ugyanis az elmúlt hetekben ezen a csatornán is érkezett a biztosítókhoz balesethez kötődő kárbejelentés.

Januártól az autósok mobiltelefonjukon is intézhetik a baleset utáni adminisztratív teendőket. Elindult ugyanis a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) új, digitális kárbejelentője, amely a hagyományos, kék-sárga nyomtatvánnyal egyenértékű, ám gyorsabb és egyszerűbb ügyintézést tesz lehetővé. Ide kattintva letöltheti okos telefonjára.

Az alkalmazás jelenleg két, Magyarországon biztosított gépjárművet érintő káresemény bejelentésére használható, és egyelőre nem alkalmas cascokárok rögzítésére. Többes baleset esetén pedig párosával lehet kitölteni.

A papíralapú, kék-sárga nyomtatványt továbbra is mindenki szabadon választhatja a balesetek bejelentéséhez. Az E-kárbejelentő alkalmazás segítségével azonban az elküldést követően a biztosítók azonnal megkezdhetik az ügyintézést.

Egyszerűbb kitölteni, mint a nyomtatványt

Balasi Edit, az Allianz Hungária Zrt. hálózati igazgatójától a cég szolnoki irodájában megtudtuk, hogy baleset esetén az egyik probléma az lehet, hogy egyik fél sem akarja elismerni a felelősségét.

A másik pedig, hogy nincs kék-sárga bejelentő nyomtatvány az autóban, pedig minden gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésénél adnak belőle az ügyfélnek.

– El lehet ismerni a felelősséget egy A/4-es papíron is, de a legtöbben nem tudják, hogy a biztosítónak milyen adatokra van szüksége. Emellett azzal is gond szokott lenni, amikor le kell rajzolni, mi történt, mert előfordulhat, hogy az ügyfél egy, a biztosító számára fontos momentumot hagy le az ábráról – fejtette ki Balasi Edit.

– Hibás kitöltés jellemzően a balesetben részt vevő felek adataiban fordul elő. Például lemarad a telefonszám, így hosszabb lesz a kapcsolatfelvétel folyamata. Ennél nagyobb problémát jelent, hogy a kitöltés után, már a kárrendezési szakaszban, valamelyik fél visszavonja a kék-sárga bejelentőn tett nyilatkozatát.

– Ezzel módosítja a baleset bekövetkezésének lefolyását, mely megnehezíti a tényleges baleseti szituáció rekonstruálását.

– Éppen ezért nagyon fontos, hogy a bejelentő kitöltése során minden fél a valós baleseti helyzetet rögzítse – hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy a papír alapú kitöltésnél gyakori hiba még, hogy egyes rovatokat a felek üresen hagyják, ami akár elhúzódó kárrendezési eljárást vonhat maga után.

– Ez az applikáció használatával elkerülhető, hiszen az alkalmazás figyelmeztet az üresen hagyott sorokra.

A baleset helyszínét is érdemes lefotózni

– Ha a felek nem jól töltik ki a nyomtatványt, akkor jelentősen meghosszabbodhat az ügyintézési idő. Ez azért sem jó, mert ha a balesetben érintett például autóval jár dolgozni, előfordulhat, hogy az összetört gépkocsija helyett bérelnie kell egy járművet, de egy család életét is megbéníthatja az autó hiánya.

– Így nem mindegy, hogy a gépkocsi három napig vagy három hónapig van kivonva a forgalomból – magyarázta a hálózati igazgató.

– Azoknak az ügyfeleinknek, akik a papíralapú baleseti bejelentő helyett az E-kárbejelentőt használják, a káreseményt követően nem kell jelentkezniük a biztosítójuknál, a bejelentés automatikusan jut el a MABISZ-hoz, majd utána a károkozó biztosítójához.

– Ez azért jó, mert volt olyan ügyfelünk, akinek ezért szabadságot kellett kivennie… – tette hozzá.

A cég kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező ügyfelei a következő hetekben elektronikusan megkapják a biztosított gépjármű adatait tartalmazó egyedi QR-kódjukat, melyet beolvasva az alkalmazásba, digitálisan előtölthetik az ügyféladataikat, ezzel is egyszerűsítve a kárbejelentést. Az applikáció azonban QR-kód nélkül is használható.

Az alkalmazás könnyen kezelhető szerkesztőmodulja segítségével a felhasználók egyszerűen és jól feldolgozhatóan készíthetik el a baleseti ábrát. Emellett a helyszín GPS-es meghatározása is hozzájárul a gyors és egyszerű adatfelvételhez.

További nagy előnye az applikációnak, hogy fényképeket is lehet hozzá készíteni ott, a helyszínen. Fontos azonban, hogy ne csak a törött fényszórót fotózzuk le, hanem a helyszínt is, hogy látszódjon például a kereszteződés és a közlekedési lámpa is. Hogy ki lehessen venni belőle, mi történt pontosan.

Négy nappal is lerövidíthető a kárrendezés ideje

– A bejelentés klasszikusan legtöbbször csak néhány nappal a káresemény bekövetkezése után történik meg, míg az applikációval egészen más a helyzet.

– A balesetet követően akár perceken belül értesülünk az eseményről, így a kárbejelentés időszaka kettő-négy nappal lerövidíthető, és gyorsabban megkezdődhet a kárrendezés – mondta Balasi Edit.

– Fontos tudni azonban, hogy a beküldés után a bejelentést a rendszer véglegesíti, annak adatait egyik részt vevő fél sem módosíthatja. Hibás adat beküldése esetén annak javítását a kárrendezési eljárás során kérhetik ügyfeleink, vagy kitölthetnek egy teljesen új elektronikus kárbejelentőt is – mondta a hálózati igazgató, akitől azt is megtudtuk, hogy átlagosan naponta kétszáz kárbejelentés érkezik az Allianz Hungáriához.

A kár okok szerinti megoszlása nagyban összefügg az adott évszak időjárási viszonyaival, de általánosságban elmondható, hogy a követési távolság be nem tartása, elsőbbség meg nem adása és figyelmetlen tolatás miatt bekövetkező töréskárok nagyobb arányban fordulnak elő átlagosan az egész ország területén.

Jellemzően az autó eleje, a lökhárító sérül meg

Bozsó Zsolt, az Allianz-zal szerződésben álló szolnoki Qualité 96 Kft. Peugeot szerviz karosszéria-műhelyének vezetője szerint nagy előrelépés az új alkalmazás és hasznos is, hiszen a hozzájuk fordulók mintegy felének nem található az autójában kék-sárga baleseti bejelentő.

– A járművezetőknek jobb esetben csupán egy-két alkalommal van szükségük ilyen nyomtatványra egész életükben, ezért nem biztos, hogy jól töltik ki, és általában fotókat is elfelejtenek készíteni.

– Ezzel az alkalmazással azonban nagyon csekély a hibázási lehetőség. Ha megtörténik a baj, akkor viszont arra kell figyelni, hogy ne mozdítsuk el a járműveket, és a fényképen legyen jól látható a helyszín is, amiből következtetni lehet arra, mi történhetett.

– A legtöbb gond akkor adódik, ha a parkolóban következik be a baleset, mert azt nagyon nehéz rekonstruálni – mondta Bozsó Zsolt, aki a káreseményekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy jellemzően az autó eleje sérül, így a leggyakoribb javítanivalót a lökhárítók, a fényszórók és a motorháztető sérülése adja, ezek törnek legtöbbször a balesetek során.

Szabálysértési eljárás is indulhat

Előfordulhat, hogy a balesetet szenvedett felek csak azért hívnak rendőrt a helyszínre, mert nincs náluk kék-sárga baleseti bejelentő nyomtatvány.

Ha azonban a hatóság segítségét kérik, még azzal is számolnia kell az okozónak, hogy szabálysértési eljárás indul ellene. Ez azt jelenti, hogy a rendőrség bírságot is kiszabhat, ami plusz anyagi terhet is jelent.

Szabó Zita megyei rendőrségi szóvivő elmondta, hogy személyi sérüléses balesetnél kötelező rendőrt hívni.

– Ha anyagi káros balesetnél a résztvevők dűlőre tudnak jutni azzal kapcsolatban, hogy kinek a hibájából következett be a baleset, nem kell rendőrt hívni.

– Ha mégis segítséget kérnek a hatóságtól, akkor a rendőr felveszi a jegyzőkönyvet, és szabálysértési eljárás indul a balesetet okozóval szemben. A szabálysértési hatóság a törvényes határidőn belül meghozza döntését, ezt követi a kárrendezés a felek között – világított rá a szóvivő.

Lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan kell használni a programot – mindössze egy okostelefon kell hozzá

1. Ha megtörtént a baleset, nyissuk meg a telefonunkon a letöltött alkalmazást, és kövessük a képernyőn látható utasításokat. Ezután kattintsunk a „Tovább a kárbejelentésre” feliratú gombra.

2. Kétkészülékes kárbejelentésnél az egyik fél a zöld gomb (Kárbejelentés indítása), a másik pedig a fehér gomb (Csatlakozás kárbejelentéshez) megnyomásával lép tovább a bejelentési folyamathoz. Ha a balesetben részt vevők egy készüléken szeretnék azt kitölteni, választhatják a „Kárbejelentés egy készüléken” opciót is.

3. A kétkészülékes kárbejelentéshez a kárrendezést indító fél képernyőjén megjelenő PIN-kód segítségével párosíthatjuk a mobiltelefonokat. A megjelent kódot a csatlakozó fél készülékén kell beírni, majd a Csatlakozás gombot kell megnyomni.

Ha a PIN-kódot helyesen adtuk meg, akkor létrejön a csatlakozás, és a rendszer automatikusan továbbengedi a feleket a kárbejelentés oldalára.

4. A menüsávban külön színek jelzik az adatok kitöltésének státuszát. Sárgával vannak jelölve a kötelezően kitöltendő mezők, szürkével az opcionálisan kitölthető adatok. Zöld színnel a megfelelő, piros színnel pedig a hiányos kitöltést jelzi a rendszer.

5. A „Baleset adatai”-nál meg kell adnunk annak időpontját, helyét, és jeleznünk kell, ha történt személyi sérülés vagy dologi kár.

6. A gépjármű és szerződés adatoknál a biztosítóktól kapott QR-kód beolvasásával és az előre megadott adatok rögzítésével – vagy egyszerűen csak kézzel –, megadhatjuk gépjárművünk rendszámát, gyártmányát, típusát és járműfajtáját. Jeleznünk kell, ha a szerződő jogi személy vagy vállalkozás, majd kiválasztani annak biztosítóját.

7. Töltsük ki a „Baleseti szituáció” menüpontot, ahol egyszerre több válasz is jelölhető, majd a baleset vázlata részben készítsük el a karambol körülményeit ábrázoló rajzot. Ehhez használhatjuk a rendelkezésre álló ikonokat (ezek között vannak gépjárművek, utak, kereszteződések, táblák, tereptárgyak, állatok), de szabad kézzel is elkészíthetjük a rajzot.

8. A „Felelősségi nyilatkozat” részben jelöljük meg a balesetben felelős járművezetőt, és ha történt rendőri intézkedés, adjuk meg a rendőrkapitányság nevét és a jegyzőkönyv számát. Ezután a „Tanú(k) adatai” menüpontot is töltsük ki.

9. A kötelező adatok mellett számos hasznos információt is megoszthatunk a baleset körülményeivel kapcsolatban, melyek részletesebb információt adnak a biztosító számára. Ilyen többek között, hogy milyen sérülések, károk keletkeztek.

A „Kárleírás/Megjegyzés” menüpontban ezeket írjuk le röviden vagy rögzítsük hangfelvételként a baleset körülményeit és a szerintünk fontos információkat. A személyi vagy dologi károkat is ismertessük ebben a menüpontban.

10. Az adatok megfelelő kitöltése és ellenőrzése után fogadjuk el a szolgáltatás használatát, majd az elektronikus aláírásunkkal erősítsük meg a megadott adatainkat (ujjunkkal a képernyőn). Ha a fényképeket és a hangfelvételt később szeretnénk beküldeni, akkor előtte jelöljük be az erre utaló négyzetet.

11. Az adatok ellenőrzése után tekintsük meg a kárbejelentés előnézetét. Nézzük át, hogy sikerült-e megfelelően kitölteni a kárbejelentést a másik féllel megbeszéltek alapján.

Ha minden adatot helyesnek találunk, akkor kattintsunk az igen gombra, majd a „Beküldésre”. A kárbejelentés beküldése után, a megadott e-mail-címére érkezik egy megerősítő válasz a sikeres beadásról. A bejelentésről mindkét érintett kap egy-egy PDF-formátumú másolatot e-mailben, és a rendszer rögtön a biztosítóknak is továbbítja az adatokat.