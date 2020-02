Állatokat is felejtettek a vonaton

Másfélszeresére nőtt a vonatokon hagyott tárgyak száma tavaly 2018-hoz képest. A MÁV-START új adatbázis-kezelési rendszert vezetett be novemberben: a jegyvizsgálók, pénztárosok mobilkészülékén lévő alkalmazásban képpel együtt azonnal rögzíthetők a megtalált értékek, ezzel segítve a gyorsabb és könnyebb beazonosítást.

Míg két éve 5883, 2019-ben már 9029 talált tárgyat regisztráltak a vasúttársaságnál országos szinten. Az elhagyott értékek közül csak minden második került vissza a tulajdonoshoz.

A talált tárgyakkal kapcsolatos adatokat tavaly november óta rögzítik a munkavállalók szolgálati okostelefonján is elérhető alkalmazás adatbázisában. Ennek köszönhetően valamennyi hozzáféréssel rendelkező szolgálati helyen, például a pénztárosok és jegyvizsgálók is azonnal nyilvántartásba tudják venni a talált tárgyakat. Az információkhoz a MÁVDIREKT is rögtön hozzáfér, így a telefonon érdeklődő utasok, gyors és pontos tájékoztatást kaphatnak. Az új adatbázisba már fényképeket is fel lehet tölteni, ezzel a tárgyak beazonosítása jelentősen leegyszerűsödik. A vasúttársaság bízik benne, hogy a fejlesztésnek köszönhetően több elhagyott érték talál vissza jogos tulajdonosához.

Az adatbázisban szép számmal szerepelnek táskák, iratok, pénztárcák, kulcsok, ruhaneműk, műszaki cikkek (laptop, telefon), de akadnak hangszerek (gitár, ukulele, hegedű, nagybőgő), sporteszközök (gördeszka, hokiütő, jógamatrac, roller, íjfelszerelés), vagy épp jegygyűrű, babakocsi, műláb, petróleumlámpa búra, szintezőállvány. A 2019-es év végi ünnepi időszakban több adventi koszorú, műfenyő, egy rókaszőrme, és ráadásnak egy mikulásjelmez is bekerült az elveszített tárgyak közé.

A MÁVDIREKT munkatársainál már javítás alatt álló érettségi dolgozat, doktori disszertáció, szakdolgozat után is érdeklődtek a telefonálók. A legkülönlegesebbnek mindig az elveszített állatok számítanak: az utasok kerestek már hűtőtáskában a vonaton felejtett kígyót vagy otthonról elkóborolt kutyát is.

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságától megtudtuk, hogy megyénkben a szolnoki állomás a talált tárgyak gyűjtőpontja. Kicsivel több mint a tárgyak fele kerül vissza a jogos tulajdonosához: 2018-ban 108-ból 68, 2019-ben 147 leadott tárgyból 67. Általánosságban véve táskák, csomagok, személyes okmányok, ruhaneműk, mobiltelefonok és számítástechnikai eszközök kerülnek a szolnoki gyűjtőpontra.

Megyénkben tavaly mintegy 70 autóbuszon felejtett tárgy kereste gazdáját. Erről már a Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatósága tájékoztatta lapunkat.

– Az utasok általában táskákat, tornazsákot, teli bevásárlószatyrot, különféle igazolványokat, lakcímkártyákat, bérleteket, szemüvegeket, ruhaneműket – például sapkát, sálat, kesztyűt – hagynak el. Ám nagyobb értékű mobiltelefonokat is gyakran felejtenek járataink fedélzetén és az autóbusz-állomásokon. Rendszeresen találunk pénztárcát, esernyőt, könyveket is. Az elhagyott tárgyak palettája tavaly tovább bővült társaságunknál, a legextrémebbek, bár nem Jász-Nagykun-Szolnok megye területén, a hűtőszekrény és a televízió – állt a válaszukban.

A járatok fedélzetén felejtett holmik leggyakrabban az autóbusz-vezetőkhöz kerülnek. Ha a tulajdonos rövid időn belül észreveszi az „értékvesztést”, közvetlenül a járművezetőtől is visszakaphatja tulajdonát. Az autóbuszokon elhagyott és át nem vett tárgyakat, valamint az autóbusz-állomásokon talált értékeket nyilvántartásba veszik.