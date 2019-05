Ilyenkor, május végén kiemelt figyelemmel fordulunk csemetéink felé, lesve kívánságaikat, tervezve a meglepetéseket. Ezen a napon talán többet is megengedve nekik, hiszen ahogy a mondás is szól: gyereknap van.

Népszerű trend, hogy minél nagyobb ajándékokkal halmozzák el a szülők az apróságaikat. De miért is kell túllicitálni egymást? Érdemes inkább elgondolkodni azon, hogy egy „csili-vili” ajándék kevesebbet ér, mint a közösen töltött idő.

Méltán népszerűek voltak a hétvégi gyereknapi zenei programok, az ugrálóvár, az arcfestés is.

De például a szolnoki tűzoltóállomás is kitárta kapuit az érdeklődők előtt. És mint köztudott, a szirénázó járművek a bölcsődés és óvodás korú gyermekeknél csodálat tárgyává emelkednek, így mi is elmentünk, hogy bekukkantsunk a „nagy piros autók” világába. Élvezettel ültek be csemetéim minden járműbe, oltották a tüzet a kihelyezett tömlővel és őszinte ámulattal nézték a próbariasztás során a csövet, amin közvetlenül a jelzés után lecsúsztak a tűzoltók.

Nemcsak ezen a hétvégén, hanem az év pihenőnapjainak nagy részén is arra törekszünk, hogy a kikapcsolódás mellett gyermekeink számára is érdekes programot válasszunk, hogy ne csak ez az évi egy nap legyen különleges az életükben. Hiszen amíg a szülők élnek, addig minden nap gyereknap…