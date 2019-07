Andrásiné Pocsalyi Julianna lakberendező alkotóként is tevékeny

Üde színharmónival átitatott selymek, tűzzománc városképek, portrék, ékszerek – ezek alkotják Andrásiné Pocsalyi Julianna lakberendező, alkotó a Verseghy Ferenc Könyvtárban látható tárlatának anyagát. A megnyitón Verebes György festőművész által is méltatott sajátos alkotások július 25-éig tekinthetők meg.

Selyem és tűzzománc – egyik lágy és könnyű, a másik a fémes és kemény, ahogy alkotójuk is megfogalmazta. Ez adja az összeállítás különleges hangulatát.

– Mindig is érdekelt a képzőművészet, de igazából az első gyermekem megszületése után éreztem úgy, hogy szükségem rá, hogy valamilyen formában kifejezzem, ami bennem rejlik. Az első gyermekem ugyanis sérülten született 1986-ban, ami engem nagyon megviselt.

– Az alkotás egyfajta terápia volt számomra, a művészetek iránti rajongással, mindenféle technika kipróbálásával – vallotta meg Julianna, kifejtve, hogy ennek köszönhetően tudott egészséges maradni, egy kis boldogságot átélni, nagyon jóleső érzés volt az alkotásokkal foglalkozni.

– Eleinte képeket festettem olajjal, majd akrillal, aztán megpróbálkoztam a selyemfestéssel. Később megismerkedtem a tűzzománccal is, amit hihetetlenül érdekesnek találtam. Annyira sokrétű, hogy tán három élet is kevés lenne, hogy kipróbáljam és megtanuljam az összes technikát. Eljártam különböző műhelyekbe, és találtam is olyan mestert, aki hajlandó volt megosztani a tudását. Mára mindez olyan óriási szerelemmé nőtt, hogy szinte állandóan alkotnék!

Julianna lakberendezőként dolgozik, a Budapesti Kommunikációs Főiskolán (ma már Budapesti Metropolitan Egyetem) 2013-ban belsőépítészeti diplomát is szerzett. Ez szintén egyfajta alkotómunka. Érdekesség, hogy a könyvtárban látható egyik paraván három évvel ezelőtt egy lakberendezési kiállítás egyik eleme volt.

– A szakmámnak köszönhetően rengeteget utaztam, nagyon sok mindent láttam, és a bennem felgyülemlett élményeket, benyomásokat szeretném kifejezni, átadni.

– Most főként egy olyan tűzzománcsorozat foglalkoztat, ahol művészeket és a városaikat jelenítem meg. Legelőször azokat, akik valamilyen okból a legközelebb állnak hozzám.

– De van már egy csomó tervem, mivel mindig megrajzolom előre, amit szeretnék elkészíteni, aztán pauszra másolom, majd elviszem a kecskeméti alkotóműhelybe, ott van kemence is, ki tudom égetni a zománcot.

– Mindig oda járok, a Kecskeméti Zománcművészeti Alkotóműhely tagja vagyok, és nem egyedül alkotok, hanem csoportban, így dupla az öröm, hogy együtt lehetek a többiekkel.

– Mindig alig várom, hogy mehessek végre, mert az alkotómunkától egy csomó erőt kapok, feltöltődöm tőle. A műhelyben rendszerint reggel nyolc órától dolgozom keményen estig, fűrészelünk, csiszolunk is, mégsem fáradok el.

Bár mostani tárlatára nem hozott, de vannak olaj- és akrilfestményei is. Ám úgy érzi, most leginkább a zománc nyújt számára kiteljesedést.

– Igazából csak tapogatózom, hogy mi is az műfaj, amit legjobban szeretek művelni – magyarázta. – Ami festékhez kapcsolódik, mindent ki akarok próbálni, mindent szeretnék megtanulni.

– A zománcnak is számos irányzata van, amivel még nem foglalkoztam. Az utóbbi évben jöttem rá például, hogyan lehet zománccal jó arcokat készíteni, hogy hasonlítson a végeredmény az illetőre. Szerintem sikerült ennek módját elsajátítanom, láthatók is portrék a kiállításon.

Három gyermeke van, már felnőttek. Vajon sikerült-e megfertőznie valamelyiket a művészettel?

– Igen, a középső gyermekem nagyon szépen, precízen dolgozik a zománccal. A legfiatalabb is érdeklődik. Csakhogy korábban tanulniuk kellett az egyetemen, most dolgoznak, így nincs idejük – mondta. Ő pedig alkot tovább töretlenül…

Kapott már díjakat

Julianna lakberendezői munkáját is elismerés övezi. A Lakberendezők Országos Szövetségének (LOSZ) „Év Lakberendező Teamje 2016” elismeréssel méltatott szakmai nyertes csapatának tagja volt, és megkapták a közönségdíjat is.

A szövetség tagjaként pedig külföldi szakkiállításokra jár, ahol az épp divatos enteriőrök mellett művészeti alkotásokkal, irányzatokkal ismerkedhet meg.

Alkotóként pedig Martfűn, a a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Amatőr Alkotók Képző- és Iparművészeti Tárlaton szokta bemutatni munkáit, több különdíjat is kapott már.

Tagja a a budapesti a Honvéd Kulturális Egyesületnek, velük a Stefánia palotában is állított már ki. Kecskeméten is majd’ minden nyáron rendeznek tárlatot. Most pedig egy külföldi kiállítás lehetősége van kilátásban.