Áprilisban is kellett tartani jégveréstől

Az idén hamarabb, már április 15-én üzembe helyezték az országos jégkármérséklő rendszert. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – melyet az Agrárminisztériummal közösen működtet – hálózata beváltotta a hozzá fűzött reményeket, országosan több tízmilliárd forintnyi kárt előzött meg. A megyénkben működő ötvenhárom berendezés is jó néhány alkalommal szolgálatot tett a gazdáknak.

A tavaly debütált rendszer az ország kilencszáznyolcvanhat pontjáról – megyénkben ötvenhárom helyről – ezüst-jodidot juttat a felhőkbe, csökkentve az ott keletkező jégszemcsék méretét, ezáltal jelentősen mérsékelve a jégverés okozta károkat.

A rendszer már az üzemelésének első évében jelentős kárt előzött meg. Annak ellenére, hogy a tavalyi esztendő az elmúlt harminc év legszélsőségesebb, legzivatarosabb tavaszával, nyarával „büszkélkedhetett” – a jégkárok hetven százalékkal csökkentek, a jégkár aránya pedig az összes bejelentett mezőgazdasági káron belül a harmadára esett vissza.

2018-ban tízmilliárd forintos nagyságrendű kárt sikerült megelőzni a mezőgazdaságban, valamint a lakossági, ipari és állami létesítményekben, ingatlanokban és ingóságokban.

Elvégre a rendszer nem csak az agrárterületeket tudja megóvni, ami örvendetes, tudvalévő ugyanis, hogy a szélsőséges időjárás, milyen károkat képes okozni többek között lakóházakban, járművekben is.

– Belső megye vagyunk, így körülöttünk is mindenütt működik ilyen rendszer, ezáltal biztosított a megye teljes területének lefedése – hangsúlyozta Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke.

– A tavalyi év volt a leginkább jégkárveszélyes, és mivel a múlt esztendőben már áprilisban is keletkezett jégkár, ezért idén hamarabb bekapcsolták a rendszert.

– Most is számítani kellett jégesőre, ami meg is jött, bár megyénket ez nem érintette jelentős mértékben, nálunk nem keletkezett kár. 2019-ben a jégverés tekintetében a sokéves átlagnak megfelelő év várható, a tavalyi ettől eltérő volt.

– Helyi szinten természetesen most is előfordulhatnak váratlan időjárási jelenségek – mutatott rá az agrárszakember. Azt is elmondta, hogy a megyénkben kiépített ötvenhárom jégkármérséklő rendszer közül tizenhat automata, azaz a meteorológiai adatok alapján központilag történik az elindításuk.

A többit egy erre kiképzett szakember működteti. A riasztás az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése alapján történik.

– A központi rendszer nem minden esetben volt megbízható, tavaly például megesett, hogy túl hamar elindította, vagy éppen túl sokára állította le a megyei eszközöket.

– A pontossága még hagyott kívánnivalót maga után, de úgy néz ki, sikerült ezeket a hiányosságokat időközben kiküszöbölni, ezáltal a rendszert még hatékonyabbá tenni. Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak is precízebbnek kell lennie. A működés első éve pedig tesztidőszaknak tekinthető – fejtette ki Hubai Imre Csaba.

Fél hónappal tovább véd

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárminisztériummal által közösen működtetett rendszerhez a Kárenyhítési Alap évi, legfeljebb 1,5 milliárd forintot biztosít. A jégkármérséklő rendszer 2019. április 15-én megkezdett riasztási időszaka 2019. szeptember 30-ig tart. Tavaly május elejétől szeptember végéig működött.