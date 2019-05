Apróságok “szállják meg” a közösségi színteret

Hasznos ismeretekkel gazdagodhatnak a kisgyermekes anyukák Tiszavárkonyban, egyúttal a többi kismamával is közösséget építhetnek. Két éve indult a faluban a baba-mama klub, utóbbi időben pedig önkormányzati támogatással, szakmai előadások is színesítik a foglalkozásokat.

Két évvel ezelőtt hívta életre a klubot Dékány Adrienn védőnő és Kissné Pásztor Mária, aki szintén gyakorló anyuka.

– Amikor megszületett a nagyobbik gyermekem, Marikával közösen úgy véltük, jó lenne egy ilyen klub. Már gondoltunk rá korábban is mindketten, én a munkámhoz kapcsolódóan is terveztem hasonlót. De az itteni anyukák is jelezték, hogy igény volna rá – idézte fel a kezdeteket Adrienn.

– Egy időben vártunk babát, négy nap különbséggel születtek meg a kicsik – árulta el Marika.

Így aztán 2017 tavaszán be is indultak a közösségi színtérben a nulla-hároméves korú kicsiknek és mamájuknak szervezett foglalkozások.

– Számítottunk még több anyukára is, 2016-ban például a helyi viszonyokhoz képest sok gyerek született – mondta Adrienn. – De jönnek olyan kisgyermekes szülők is, akik máshonnan költöztek Várkonyba, nekik arra is jó a klub, hogy kapcsolatokat építsenek.

– Mi itt közösséget tudunk kovácsolni, anyukáknak és gyerekeknek is. Akikkel kezdtük a klubot, ősszel mennek óvodába, és nagy előny, hogy így nem csupa idegen gyerekkel találkoznak ott.

Önkormányzati szervezésben, pályázaton nyert támogatással, meghívott vendégek színesítik az előadásokat. Múlt szerdán például Bán Zsófia adott tanácsokat a babahordozással kapcsolatban, vele hamarosan ismét találkozhatnak az apróságok és anyukáik.

Előző szombaton pedig az önkormányzat épületében Ilyés Annamáriától kaphattak szoptatási tanácsokat az érdeklődők, majd Cserba Bea vezetésével együtt tornázhattak csemetéjükkel az anyukák.

Áprilisban is szerveztek hasznos tanácsokkal szolgáló programokat a gyakorló és leendő anyukáknak, múlt hónapban a gyermekek mozgásfejlődésével, táplálásával, mentális fejlődésével kapcsolatban tehettek szert hasznosítható tudásra.

– Ez a programsorozat voltaképp az anyák egészségtudatos magatartását ösztönző kampány – magyarázta Somogyi Zoltán közösségszervező. – Az előadásokra olyanokat is szeretettel várunk, akik még csak most szeretnének gyereket, de jöhetnek nagymamák vagy akár nagypapák is.