Aranyéremmel tértek haza a fővárosi versenyről a szolnoki diákok

Aranyéremmel tértek haza a verseghys diákok az országos Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyről.

Az eseménynek a budapesti Baár–Madas Református Gimná­zium és Általános Iskola adott otthont, ahol több mint száz iskola csapatai versenyeztek egymással. A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumból egyetlen csoport jutott be, akik remek eredménnyel tértek haza.

– Mi tizen­egyedikesek vagyunk, méghozzá A-sok. Ez azért érdekes, mert alapvetően természettudományos osztályba járunk, de szeretjük a kihívásokat és kipróbáltuk magunkat ezen a versenyen is – kezdte mosolyogva Kürthy Dóra, az egyik tag. Elmondta, hogy elsőként egy területi fordulón kellett jól szerepelniük. A feleletválasztós feladatok az irodalom és nyelvtan tárgyak változatos témáit ölelték fel. Emellett egy fogalmazást is írtak, méghozzá Batthyány Lajos életrajzával kapcsolatban. A verseghys csapat továbbjutott, így Budapesten is számot adhattak tudásukról, rátermettségükről.

– A helyszínen szintén feladatlap-megoldással indítottunk, majd ismét fogalmazást írtunk – vette át a szót Tóth Péter Ádám. Ez azonban izgalmasnak bizonyult, hiszen egy baráti levelet kellett megalkotniuk, amelyet Petőfi Sándor küldött Arany Jánosnak.

– A történetünk szerint Petőfi egy időgéppel a jelenbe utazott, és az ő korának stílusában és nyelvezetével mesélte el a látottakat az alkotótársának – fejtette ki a fiatalember. Így hát a csapat fantáziája szerint nemes költőnk megismerkedett a modern eszközökkel, az sms-sel, a közösségi oldalakkal és az okoskészülékekkel. Még egy telefonszaküzletbe is bement, hogy sajátot vásároljon. Mivel felismerték, többen szelfit készítettek vele. Sőt, elmondták neki, hogy az interneten jó néhány ismeretanyag megtalálható róla. Az elképzelt helyzetben Petőfi igen pozitívan értékelte a világ legújabb vívmányait és lehetőségeit. A fiatalok nagyon élvezték ezt a feladatot. Ami a végeredményen is látszódott, hiszen az évfolyamukból első helyen zártak az országos megméretésen.

– A felkészüléshez szétosztottuk egymás között a korábban tanult anyagokat, témaköröket. Ez jó módszernek bizonyult – árulta el Mérész Adél. Az eredményhirdetésen az utolsó helyezésektől kezdve, azaz visszafelé közölték a pontszámokat. A csapat izgatottan várt, nagy öröm volt számukra, amikor utolsóként hallották meg a nevüket.

– Szinte el sem hittük, de remek érzés volt ennyi versenyző közül aranyérmesnek lenni! – idézte fel Szi­lágyi Júlia, a csapat negyedik tagja. Felkészítő tanáruk, Sinali-Varga Erika igen büszke a diákokra, talán jövőre ismét szerencsét próbálnak az aranyérmesekkel.