Arcpajzsok készülnek a Szolnoki Szakképzési Centrumban is

A magánvállalkozások után a Szolnoki Szakképzési Centrum Digitális Közösségi Alkotóműhely 3D-s nyomtatóin is készülnek arcpajzsok. A már elkészült százegy darabot hétfőn át is adták, melyből a város kórházaiba, a mentőállomásra, valamint egészségügyi dolgozókhoz is jutott. A SzSzC Ruhaipari Középiskolájában textil arcmaszkokat varrnak.

Munkába álltak a Digitális Közösségi Alkotóműhely gépei. Arcpajzsokat készítenek az egészségügyi dolgozók számára – a koronavírus-járvány miatt minden lehetséges védelemre szükségük van az orvosoknak, ápolóknak. – A Szolnoki MÁV Kórház, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza kórház és az önkormányzat kérésére az egészségügyi intézmények, valamint a mentőszolgálat segítségére sietett a Szolnoki Szakképzési Centrum – tájékoztatta hírportálunkat Hicsó György kancellár. – Mindkét műhelyünkben dolgoznak a 3D-s nyomtatók – avatott be a részletekbe a gyártásért felelős Hajnal-Papp Zoltán, aki az egyik telephelyen irányítja a munkát. A másik helyszínen Vrazsovits István vezetésével dübörögnek a 3D-s nyomtatók. – Úgynevezett FDM-technológiával készülnek a pajzsok, ami azt jelenti, hogy műanyag szálat olvasztunk meg, és rétegenként keni ki a nyomtató, ezáltal jön létre a tárgy. Aztán lyukasztóval az átlátszó plexit kilyukasztjuk, és rögzítjük a nyomtatott tárgyhoz, egy gumit erősítünk rá, ez tartja majd a fejen az eszközt – folytatta Hajnal-Papp Zoltán. Mindez azért fontos, mert nem szabad, hogy az egészségügyi dolgozók a betegek váladékával érintkezzenek, azaz hogy a köhögés, a tüsszentés után rájuk csöppenjen bármi is… – A pajzs ezek ellen véd, le lehet fertőtleníteni – tette hozzá Hajnal-Papp Zoltán. A minden szerves vegyületet, így a vírust is elpusztító ózongenerátor mellett az egyszerű felületfertőtlenítővel is tisztán tartható a pajzs plexi felülete. – Úgy szállítjuk ki, hogy három plusz sild jut minden darabhoz, amit egyszerű lepattintással cserélni tudnak – hangsúlyozta Hajnal-Papp Zoltán. Hétfőre százegy darab készült el, amit már el is szállítottak az egészségügyi intézményekbe. – Folyamatosan dolgoznak a gépek, naponta körülbelül ötvenet tudunk előállítani, és kétezer darabra van alapanyagunk első körben – emelte ki Hicsó György. A Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja hozzátette, hogy centrumuk Ruhaipari Középiskolája a rendelkezésre álló alapanyagokból textil szájmaszkokat kezdett el varrni. Az elkövetkezendő időszakban ötszáznál is több darab készülhet.