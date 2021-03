Árverésen olcsóbban is vehetünk ingatlant

Az utóbbi években megemelkedtek az ingatlanárak megyénkben is. De aki spórolni szeretne, a végrehajtási árverésre bocsátott házak, lakások között is keresgélhet. Meglepően kevés pénzzel is lehet építményekre licitálni.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) árverési oldalain ingyen tájékozódhatunk az árverési hirdetmények felől, ha licitálni akarunk, be kell regisztrálni díj ellenében. Jelenleg megyénkben – az ipari és mezőgazdasági ingatlanokat leszámítva – 1315 ingatlant árvereznek. Legmagasabb – 30 750 000 forint – kikiáltási áron, Szolnokon hirdetnek ingatlant: 115 négyzetméteres lakásban egy szoba, három félszoba és hat mellékhelyiség található és van hozzá egy tizenöt négyzetméteres garázs is. Legkisebb összeggel pedig egy jászkiséri 1298 négyzetméteres telken álló, felújításra szoruló udvaros házra licitálhatunk, melyet 2005 óta hirdetnek. A két véglet között persze bőséges a választék. Faluhelyen jó pár családi házat hirdetnek hat számjegyű kikiáltási áron, de még Szolnokon is akad például 180 ezer forintért kínált, 550 négyzetméter összterületen közepes állapotú, ötven négyzetméteres két szobás és három mellékhelyiséges vályogfalú lakóház. A megyeszékhelyen egyébként harminckilenc ingatlant hirdetnek. Túrkevén 17, Törökszentmiklóson 53, Mezőtúron 22, Kisújszálláson 55, Újszászon 35, Tiszabőn 33, Abádszalókon vagy Zagyvarékason 16 ingatlanra licitálhatunk. – Aki árverezett ingatlant keres, az mindenképpen ügyeljen arra, hogy egyrészt milyen a kiszemelt lakás, ház műszaki állapota, másrészt a jogi státusza! – figyelmeztet Gávris Szabolcs, a CasaNetwork Ingatlanszövetség egyik tulajdonosa. – Nem mindegy például, hogy lakott-e az ingatlan, van-e rajta haszonélvezet, tehermentesíthető-e, stb. Aki nem járatos ilyen kérdésekben, az kérje jogász segítségét. Befektetési céllal lehet ugyanúgy megvenni egy házat, hogy valaki lakik benne, de ha oda akarunk költözni, akkor komoly nehézséget okozhat, ha nem köteles kiköltözni. Mielőtt valaki licitál egy házra, lakásra, mindenképpen érdemes előtte megnézni, hogy felmérjük a műszaki állapotát, komoly kockázat, ha csak az internetre feltett képeket vesszük alapul. Itt is ajánlott szakértő segítségét kérni, neki ugyanis sokkal többről árulkodik például egy repedés, mint a laikusnak. A finanszírozás kérdését is jó előre tisztázni kell, tud-e a vevő hitelt szerezni, nem minden pénzintézet finanszírozza ugyanis a végrehajtás alatt álló ingatlanok vásárlását. Még egy hétköznapi tranzakciónál is kiderülhetnek olyan rejtett hibák, mellyel a tulajdonos nem volt tisztában. Ha a kiszemelt ingatlan már évek óta lakatlan, ott számolnunk kell az állapotromlással, főleg, ha eredetileg is gond volt a tetővel, nyílászárókkal, vizesedett stb. Lehet, hogy nagyon kedvezőnek tűnik a kikiáltási ár, de mielőtt örülnénk, hogy ennyire olcsón hozzájuthatunk egy kis felújítást igénylő házhoz, kiderülhet, hogy olyan komoly gondok vannak vele, hogy végül többe kerül, mint ha drágábban vásárolnánk. Ha laknak a végrehajtás alatt álló lakásban, az árverés után az is megeshet, hogy a kiköltözésre kényszerített volt tulajdonos még akár szándékosan is okozhat valamilyen kárt, ilyennel mi is találkoztunk már. A jó állapotúak gyorsan elkelnek Ha egy meghirdetett ingatlan évek óta nem kel el, érdemes gyanakodni, hogy valami gond van vele, a jó minőségű ingatlanokat ugyanis első körben elviszik. Mindezek ellenére persze megfelelő ingatlanokra is szert tehetünk – foglalta össze Gávris Szabolcs, a CasaNetwork Ingatlanszövetség egyik tulajdonosa.