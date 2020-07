Átadták az M4-es út Cegléd és Abony közti szakaszát

Ünnepélyes keretek közt adták át csütörtökön az M4-es gyorsforgalmi út Cegléd és Abony közti szakaszát. Az abonyi pihenőben rendezett eseményen a beruházás következő, Törökszentmiklósig tartó folytatásáról is szó esett.

– A kormány azon dolgozik, hogy a hazai közutak az ország minden részén európai színvonalon álljanak a közlekedők rendelkezésére – kezdte mondandóját az átadóünnepségen dr. Palkovics László. Az innovációs és technológiai miniszter hangsúlyozta, a közúti közlekedésfejlesztési terveket a 3200 milliárd forintos keretösszegű útprogram foglalja magába. Ezen óriási forrásmennyiség nagyobbik részét a magyar költségvetésből fedezik.

– Az útprogram elindításakor tizennégy megyei jogú város volt elérhető négysávos úton. A tavalyi év végéig azonban bekötöttük Salgótarjánt, Szombathelyet és Veszprémet, néhány napja pedig Eger bekötésével tizennyolcra emelkedett ez a szám. Fél éven belül meglesz az újabb csatlakozó is, hiszen Sopronig kiépítjük az M85-ös autóutat. A kivitelezés Békéscsaba, Szolnok, Kaposvár és Zalaegerszeg felé is folyamatban van, több részszakasz átadása még az idén megtörténik – közölte a miniszter. Majd hozzátette, várhatóan 2025-ben mondhatjuk el, hogy Magyarország megyei jogú városai kivétel nélkül elérhetővé válnak négysávos úton is.

Dr. Palkovics László arról is szót ejtett, hogy idén február óta az M4-es gyorsforgalmi út az M0 körgyűrűtől Ceglédig használható, a közel 45 kilométeres közúti kapcsolat több mint 72 milliárd forintból valósult meg. Ezúttal több mint 17 kilométerrel adták át az Abonyig tartó folytatást, amely 26 milliárd forintból épült meg. A Szolnok elérését és elkerülését biztosító Abony-Törökszentmiklós szakasz fejlesztése 2022 tavaszán érhet véget.

Az eseményen beszédet mondott Földi László, Cegléd térségének országgyűlési képviselője is. Mint mondta, az új szakasz átadása Abonynak és Szolnoknak egyaránt nagy öröm. Mostanra egyre többen élvezik az előnyét a Ferihegyi repülőtér, s ezzel együtt Budapest közelségének. Szavai szerint az M4-es út a gazdaság élénkítését és új munkahelyek teremtését hozza magával. Megoldásra váró feladat azonban a Tápióság kérdése. Abony és a Tápió-vidék közötti áthajtónál ugyanis jelenleg nem lehet lejönni az M4-es útra.

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő ezt követően arról beszélt, a Cegléd-Abony közötti 17,6 kilométeres szakasz ugyanolyan fontos, mint a beruházás többi része. – Szolnok szempontjából különösen kiemelkedő ez a szakasz, hiszen most valóban Szolnok határáig ér a gyorsforgalmi út, jelentősen javítva ezzel a város és annak környékén élők közlekedési lehetőségeit. Dolgozunk azon, hogy a megyeszékhely és térsége a lehető legfelkészültebben fogadja a befektetőket – taglalta a képviselő.

– Nagy öröm, hogy a mi térségünk is bekapcsolódott a gyorsforgalmi utak rendszerébe – vette át a szót Szolnok polgármestere. Szalay Ferenc kiemelte, a gyorsforgalmi út kiépítése Jász-Nagykun-Szolnok megye versenyképességére is jó hatással lesz. A jászkunsági megyeszékhelyre érkező vállalkozásoknak pedig elsősorban a megfelelő ipari környezet kialakításában tud segíteni az önkormányzat. Ennek érdekében egy 64 hektáros terület ipari parkká alakítása zajlik Szolnokon.