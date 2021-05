Átadták az új polgárőrautót és a kistérségi irodát Tiszajenőn

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő részvételével szerdán hivatalosan is felavatták a Tiszajenői Polgárőr Egyesület új szolgálati autóját. A Suzuki típusú gépjárművet a Magyar Falu Programban elnyert ötmillió forint támogatásból vásárolták. Az új kistérségi iroda felújítása is elkészült, így egyúttal az épület kulcsát is átadták jelképesen az irodavezetőnek.

Ahol működik polgárőrség, folyamatosan találkozunk polgárőrökkel, de annyira láthatóan, nem mindenütt vannak jelen, mint Tiszajenőn, hangsúlyozta beszédében dr. Kállai Mária. Mint mondotta, Tiszajenőt fémjelzi az is, hogy Lólé Zsolt személyében itt olyan vezetője van a polgárőr közösségnek, aki két éve az Év polgárőre lett. A település pedig múlt évben megkapta a Polgárőr község címet. – A jenői polgárőrök segítenek, ahol tudnak a mindennapokban, legyen az tűz, ételkihordás, gyógyszerbeszerzés, oltópontra szállítás, másrészt szolgálatot teljesítenek a környező településeken, ha hívták őket, eljártak a határra is. Tiszajenő lakossága ezerhatszáz fő körüli, a polgárőrök létszáma negyvenhat, ami jó arány. – Itt családokat, generációkat vonz a polgárőrség, mely szerves része a települési közösségnek. A munka, illetve a 24 órás szolgálat mellett is megtalálják a feladatukat, és arra is figyelnek, hogyan szerezzenek forrásokat. Ennek eredménye ez az autó is, melyet a polgárőrök nagyon megérdemeltek – mondta dr. Kállai Mária, aki ki is próbálta az új járművet. Virág József polgármester is hangoztatta, hogy a pályázaton nyert autó nem csak a polgárőrséget, de a falu minden emberét szolgálja. Hamarosan költözhetnek a munkatársak az új, tágas, kistérségi irodába. Korábban egy fél ikerházban kaptak helyet, mely akadálymentesítve sem volt, ami ideiglenes megoldás volt. Eddig egy fél ikerház szolgált irodául, mely akadálymentesítve sem volt. Az önkormányzati ingatlanon a Civil Ház szomszédságában pedig a már leromlott állapotú egykori szolgálati lakást újították fel számukra. – A költségvetésünkben 2 millió 600 ezer forintért rézsű-fűvágót terveztünk beszerezni, melyre nagy szüksége volt a falunak. A Magyar Falu pályázaton azonban sikerült eszközvásárlásra ennek dupláját elnyerni, így az épület felújítására át tudtuk csoportosítani ezt a pénzt, melyet nagyon sok társadalmi munkával egészítettünk ki. A 40 négyzetméterből így 80 négyzetméterbe költözhetnek – emelte ki Virág József polgármester. A polgármester az épület kulcsát jelképesen átadta Bolla Noéminek, helyi kistérségi iroda megbízott vezetőjének és Horváth Erikának a az SZKTT Egyesített Szociális Intézménye igazgatójának.