Átfogó tervet készítettek a parkolási problémák megoldására

A város tervezésénél senki sem számított ekkora autóforgalomra, a statisztikákból látható, hogy mára lakásonként körülbelül két gépjárművel kell számolni. Martfűn most átfogó tervvel szüntetnék meg a parkolási nehézségeket.

– A képviselő-testületben korábban is felmerült a parkolási helyzet tisztázása. A műszaki osztály szakértők bevonásával dolgozta ki a koncepciót – emelte ki dr. Papp Antal polgármester.

A folyamat során a meglévő útügyi műszaki előírásoknak megfelelően kialakított parkolókat vették számba, valamint felmérték a rendezetlen körülmények között kialakított területeket, végül javaslatot tettek újak kialakítására.

– Problémaként merül fel városunkban, hogy sokan közterületeken alakítanak ki megállóhelyet a gépkocsijaiknak. A jogszabályok szerinti létesítésről most külön is tájékoztatjuk a lakosságot – tette hozzá.

Ahogy a város honlapján is olvasható: a belvárosban jelenleg közel hatszáz parkoló áll a lakosság rendelkezésére, mely kiegészül több mint hatszázötven garázzsal, de ez még mindig nem bizonyul elégnek. Hiszen több mint kétezer személygépkocsit és négyszáz egyéb járművet tartanak nyilván.

Szükség van tehát újak építésére is. A tervezetben részletesen megtekinthető, hogy hol lehet a parkolókra a legnagyobb szükség.

Gócként emelték ki a Gesztenye sort és a Simon Ferenc utcát, hiszen itt a gépjárművekkel az úttesten parkolnak, amely következtében az út a két irányú forgalom lebonyolítására alkalmatlanná válik. A szabálytalan parkolás sokszor kaotikus helyzetet teremt.

– A tervezet közel háromszáz újabb parkoló kialakítását tartalmazza. A már jelenleg is ilyen célt szolgáló közterületek egy részét felfestjük, s elvégezzük a javítási feladatokat is. Az egyéb kijelölt helyeken ütemezzük majd a parkolók létesítését – hangsúlyozta dr. Papp Antal, aki a szemléletformálás fontosságára is kitért.

– A fejlesztések és a parkolóterületek rendezését követően a város képes lesz a megnövekedett gépjárműforgalom kezelésére és elhelyezésére, de ehhez a szabályok szerinti használat is szükséges – összegezte.