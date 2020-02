Áthelyezték a töltéseket Szolnokon

A hatékonyabb árvízvédelem érdekében tizennégy éve zajló projektről számoltak be a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai csütörtökön.

A kilencvenes évek végén levonuló nagy árhullámok ráirányították a figyelmet a fejlesztés szükségességére. Előadásán Fazekas Helga árvízvédelmi szakágazat-vezető kifejtette, hogy a munkálatokat a Tisza Szolnok és Kisköre közötti szakaszán végezték el.

A több mint tizennyolcmilliárd forintos támogatásból tizenegy kilométer hosszan áthelyezték a töltéseket, megszüntetve ezzel a hullámtéri szűkületeket. A gyorsabb lefolyás érdekében elbontották az övzátonyokat, eltávolították az árvíz levonulását gátló tereptárgyakat és növényzetet.

Ficzere András kiemelt műszaki referens kifejtette, hogy a növények számos esetben problémát is okozhatnak, hiszen emelik a vízszintet és rontják a vízszállító képességet, ami az árvízi biztonságot is meghatározza. Az erdészeti beavatkozások idén is folytatódnak, ezeket március tizenötödikéig végzik el a kivitelező cég munkatársai.