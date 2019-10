Átmenetileg új helyen tartják az istentiszteleteket

„Lelki védőoltás. Hogyan óvhatom családom a negatív hatásoktól?” – címmel családi vasárnapot tartottak a Szolnoki Református Egyházban.

A már hagyománnyá vált programot karon ülőtől az óvodásig most is számos kisgyermek jelenléte tette színessé. Ők szüleikkel együtt vettek részt a kilenc órakor tartott zenés reggeli utáni istentiszteleten. Ekkor Végh Miklós lelkipásztor az egyház új tagjaiként négy kisgyermeket is keresztelt, s dr. Szabó Károly gondnok saját életpéldájából az Istennel való kapcsolat erejéről tett hitet a gyülekezet előtt. Hétfőtől az épület belső felújítása miatt a templom néhány hétig zárva lesz, az istentiszteleteket a gyülekezeti ház nagytermében tartják.