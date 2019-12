Átvették díjaikat a megye tündérszépei

A Tündérszépek verseny ismét bebizonyította, hogy bizony­ sok szép lány és fiatal nő él megyénkben. Az elmúlt hónapokban számos kedves arc és szempár mosolygott vissza ­olvasóinkra hírportálunkról. A verseny jelenlegi állása szerint, a megyei és regionális fordulók és az országos közönségszavazás eredményeként pedig már összeállt az országos döntő mezőnye.

Korábban már hírt adtunk a megyei forduló eredményeiről. A közönségszavazás győztese Holló Bettina lett Jászapátiról. A harmadik helyen a szolnoki Bolla Nikoletta jutott tovább, másodikként pedig a szintén szolnoki Kulcsár Anna Zsófia. A zsűri az első helyet a jászapáti szépségnek, Kis Virágnak ítélte. Tegnap a lányok közül hárman jelentek meg szerkesztőségünkben, hogy átvegyék a megyei forduló ajándékutalványait. Kis Virágot a döntő táborával kapcsolatos elfoglaltságai elszólították, így ő nem volt jelen.

A másodikként továbbjutó Kulcsár Anna Zsófia édesanyjával érkezett, hogy átvegye a harmincezer forint értékű kártyát. Jó tapasztalata volt a fotózással és versenyzéssel kapcsolatban is.

– Különösebben nem készültem az alkalomra. Korábban egy iskolatársam már készített rólam fotókat, nem volt idegen a kamera elé állni. Bár akkor kicsit felszabadultabbnak éreztem magam – vallotta meg mosolyogva a fiatal szépség. A felvételek készítése előtt gondosan kiválasztott néhány csinos ruhát és holmit. Édesanyja segítségével összeállották azokat a szetteket, amelyekkel a fotózásra érkezett.

– A verseny óta nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam és nem csak az osztálytársaimtól. A tanárok szintén megdicsérték a képeimet, szorítottak értem a versenyben – mondta Zsófia.

Hasonló élményekkel zárta a Tündérszépek elnevezésű megméretést Bolla Nikoletta is. A fiatal szolnoki szépség már nem először mérette meg magát ezen a versenyen.

– Az előző évben is jelentkeztem, akkor sajnos nem sikerült helyezést elérnem. Nagyon örülök a képzeletbeli bronzéremnek. A fotózást most jobban élveztem, sokkal felszabadultabban tudtam viselkedni. Ehhez nagyban hozzájárult az is, hogy kültéri helyszínen szintén készültek fotók. Ebben a közegben remekül éreztem magam! – árulta el Nikoletta, aki egy húszezer forint értékű utalvánnyal lett gazdagabb.

Holló Bettina nagyon büszke a közönség díjra. Ő szintén azok táborát erősíti, akik korábban már szerepeltek a versenyben.

– Ez az első eredményem a Tündérszépekben. Nagyon sokat jelent számomra és sokat javít az önbecsülésemen. A fotózásra idén egy kicsit jobban felkészültem, edzőterembe is jártam. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam a környezetemtől, ami csak fokozza az örömömet – mesélte mosolyogva a Jászapátiról érkezett versenyző, aki szintén egy húszezer forint értékű utalvány tulajdonosa lett. Tervei szerint egy álomcsizmát vásárol majd belőle.