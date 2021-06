Autóritkaságok újulnak meg Gergi Pál kezei alatt

Számos különleges autóritkaság újult már meg Gergi Pál szandaszőlősi műhelyében. A szocialista korszak legismertebb járművei után ezúttal egy Mercedes 450-es várja, hogy régi formájában tündökölhessen. Mint megtudtuk, ezt a típust leginkább a Dallas című tévésorozatból ismerheti a nagyközönség.

– Eddig összesen három Csajkát javítottam, ezek munkálatai egyenként öt évet vettek igénybe. A garázsban most egy 1963-ban gyártott modell áll, melyet tizenöt éve hoztam rendbe – mutatta meg az ódon járművet Gergi Pál. A szakember arról is beszámolt, hogy a szocialista korszak emblematikus autójával egykor Dobi István utazott. A politikus az Elnöki Tanács elnöke volt, korábban pedig – 1948 és 1952 között – hazánk miniszterelnöki tisztét töltötte be.

– Az autó teljes felújítást igényelt. Rendbe kellett hozni többek között a karosszériát, a festést, a kárpitozást, a motort. Persze nem mindent magam csinálok, hiszen nem értek az összes munkafolyamathoz. De így is rengeteg a tennivaló! A munka során bizony sokszor előfordul, hogy egyes alkatrészeket apró darabokra kell szedni, majd a megfelelő javítás után újra össze kell állítani azokat. Ez talán a legnehezebb feladat… – meséli a motorházat vizsgálva a férfi.

Kérdésünkre, miszerint honnan ered a régi autók javításának szeretete, Gergi Pál úgy válaszolt, mindez egészen a katonaéveire vezethető vissza. Amikor ugyanis bevonult, másnap már a parancsnokát szállította egy ponyvás GAZ-69-es típusú autóval. Huszonhatan vonultak be akkor a seregbe, közülük egyedül neki volt jogosítványa. A katonai jármű azonban meglehetősen problémásnak bizonyult, folyton javítani kellett. Előfordult, hogy egész éjjel az autón dolgoztak, hogy reggelre működőképes állapotban legyen.

– Hát innen a rutin és a tapasztalat a régi kocsikhoz – folytatta, hozzátéve, hogy ez idáig számos keleti autóritkaságot hozott már helyre. A Csajkák mellett volt dolga 100-as Skodával, Warszawával, Moszkvics 403-assal, de három Trabanttal is.

Mostanság ráadásul egy korántsem hétköznapi modell újul meg nála. A „szerelőfüggöny” mögött ezúttal egy piros, nyolchengeres Mercedes 450-es rejtőzik. Gergi Pál elmondta, az autót egészen biztosan jól ismerik azok, akik évtizedekkel ezelőtt figyelemmel kísérték a Dallas című amerikai filmsorozatot.

– Tudni kell, hogy ez a típus annak idején rendkívül közkedvelt volt az Egyesült Államokban. Az egyik főszereplő, Bobby Ewing is egy ilyet vezetett a sorozatban – mosolyodott el, miközben megmutatta a helyreállításra váró részeket.

– A kocsival nagyon sokat foglalkozom, éppen ezért szeretnék még az idén elkészülni a felújítási munkáival. A feladatom nem könnyű, hiszen be kell állítani a motort, amelyből több vezeték is hiányzik. Emellett a kárpitozást is meg kell oldani. Bízom benne, hogy mihamarabb sikerül – zárta szavait Gergi Pál.